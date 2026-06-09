O mercado de transferências europeu ganha novos contornos com a possível entrada do Real Madrid na corrida pela contratação de Julián Álvarez, atacante argentino do Atlético de Madrid. A notícia, revelada pelo jornal espanhol Marca nesta terça-feira, 9, indica uma potencial disputa com o Barcelona, que já demonstrava interesse no jogador.

Cenário da Disputa por Julián Álvarez

A possível movimentação do Real Madrid intensifica a concorrência pelo atacante Julián Álvarez. Segundo a apuração, o clube merengue estaria disposto a pagar um valor superior aos 100 milhões de euros (cerca de R$ 599 milhões) que o Barcelona estaria disposto a oferecer. O clube catalão, no entanto, não pretende entrar em leilão pelo atleta.

O jornal espanhol relembra que o atacante argentino pode ser o atleta de R$ 900 milhões que Florentino Pérez prometeu caso seguisse como presidente do Real Madrid. No último domingo, 7, Pérez foi reeleito ao cargo.

Apesar do interesse dos clubes, a expectativa é que de que não haja um desfecho imediato. Atualmente, Álvarez está com a seleção argentina se preparando para a Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Lionel Scaloni está no grupo J do torneio e enfrenta a Argélia, Áustria e Jordânia.