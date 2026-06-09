Raphinha voltou a atrair o interesse do futebol saudita. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o ponta do Barcelona entrou no radar do Al-Hilal e Al-Nassr. Os clubes estudam uma proposta de 80 milhões de euros (cerca de R$ 480 milhões) para contar com o atleta na próxima temporada.

Além do montante, a apuração ainda revelou que os times estariam dispostos a oferecer um salário líquido quatro vezes maior do que Raphinha recebe no Barcelona. O ponta tem contrato com o clube catalão até junho de 2028.

Raphinha, no entanto, sempre destacou que seu desejo é de permanecer no Barcelona e, portanto, não existem negociações avançadas. Por outro lado, o futebol saudita enxerga o ponta como um dos atletas mais atraentes para a próxima janela de transferências. A apuração ressalta que o interesse dos clubes pode aumentar após a Copa do Mundo de 2026.

Interesse em Raphinha não é novidade

Anteriormente, em 2024, o futebol saudita tentou contratar Raphinha, que, por sua vez, decidiu permanecer no Barcelona. Conforme relembra o jornal espanhol, o atleta revelou que uma conversa com o treinador Hansi Flick, recém-chegado até então, o convenceu de seguir no clube catalão.

“A oferta que recebemos da Arábia Saudita era muito tentadora. Teria resolvido não só a minha vida pessoal, mas também a dos meus pais, do meu filho e de muitas outras pessoas. Jogo futebol desde os 15 anos, vivi bons e maus momentos em todos os lugares, então chegou um momento em que pensei que era hora de cuidar de mim e da minha família. Obviamente, pensamos em sair do Barcelona. Pensei que talvez fosse a hora de sair, mas aí conversamos com o Flick e ele conseguiu me convencer a ficar”, revelou o ponta em entrevista à ESPN Brasil.