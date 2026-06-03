Juliano Belletti, ex-lateral-direito e campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, está em negociações para permanecer no comando técnico do Barcelona B na próxima temporada. O clube catalão optou por manter o treinador, de 49 anos, apesar de a equipe filial não ter conseguido o acesso à terceira divisão espanhola na temporada 2025/26. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

As conversas entre Belletti e o Barcelona estão em estágio final, sendo tratado internamente como certo. A decisão de estender o vínculo com o técnico brasileiro reflete a confiança da diretoria no trabalho desenvolvido, especialmente na formação e no desenvolvimento de jovens atletas para o futuro do clube.

Trajetória de Belletti no Clube Catalão

Belletti assumiu o Barcelona B em maio de 2025, com a missão de liderar a equipe na quarta divisão espanhola. Antes de sua promoção, em 2024, o brasileiro comandou a equipe sub-19 do Barcelona, onde obteve sucesso no desenvolvimento de jovens talentos e na preparação para as categorias superiores, além da conquista da Youth League.

Expectativas e Confiança no Trabalho

Apesar de o Barcelona B ter permanecido na quarta divisão espanhola na temporada 2025/26, Belletti expressou publicamente seu desejo de continuar no clube, conforme relembra o Lance!.

“Isso é assunto para os diretores. Meu trabalho é trazer os jogadores para a realidade do futebol competitivo. Dessa forma, posso continuar como treinador, trabalhando para prepará-los melhor para o time principal. O bom é que Flick gosta de jogadores jovens, que entendem o contexto”, disse o treinador, conforme registrado pela apuração.

Fontes próximas às negociações indicam que o Barcelona demonstra confiança no trabalho do treinador, que tem sido fundamental no desenvolvimento de jovens talentos para o time principal. A expectativa é que a parceria seja estendida por mais uma temporada, consolidando a presença de Belletti nas estruturas de base do clube.