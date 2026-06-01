O zagueiro Antonio Rüdiger, nome confirmado na lista da seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026, acertou os termos de sua renovação de contrato com o Real Madrid. O novo acordo estende a permanência do defensor no clube espanhol por mais uma temporada, com validade até junho de 2027. A informação é do jornal alemão Sky Sports.
Segundo a apuração, Rüdiger, de 33 anos, inicialmente buscava uma extensão de dois anos. Contudo, o jogador aceitou a política do Real Madrid de não oferecer contratos longos para atletas mais experientes. O compromisso garante que o zagueiro continuará sendo uma peça importante na defesa merengue, onde chegou em 2022.
O anúncio formal da renovação do contrato de Antonio Rüdiger com o Real Madrid está previsto para ocorrer após a conclusão das eleições presidenciais do clube, marcadas para o próximo domingo, 7.
Convocação e momento atual
A renovação ocorre em um momento de destaque para Rüdiger, que foi convocado pelo técnico Julian Nagelsmann para representar a Alemanha na Copa do Mundo de 2026. A seleção alemã está no grupo E do torneio e enfrenta Curaçao, Costa do Marfim e Equador.
Números de Rüdiger pelo Real Madrid
- 182 jogos
- 8 gols
- 4 assistências
- 8 títulos – 1 Champions League (2023/24), 1 La Liga (2023/24), 2 Supercopas da Uefa (2022/23 e 2024/25), 1 Copa Intercontinental (2024/25), 1 Mundial de Clubes (2023), 1 Copa do Rei (2022/23) e 1 Supercopa da Espanha (2023/24)