O zagueiro Antonio Rüdiger, nome confirmado na lista da seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026, acertou os termos de sua renovação de contrato com o Real Madrid. O novo acordo estende a permanência do defensor no clube espanhol por mais uma temporada, com validade até junho de 2027. A informação é do jornal alemão Sky Sports.

Segundo a apuração, Rüdiger, de 33 anos, inicialmente buscava uma extensão de dois anos. Contudo, o jogador aceitou a política do Real Madrid de não oferecer contratos longos para atletas mais experientes. O compromisso garante que o zagueiro continuará sendo uma peça importante na defesa merengue, onde chegou em 2022.

O anúncio formal da renovação do contrato de Antonio Rüdiger com o Real Madrid está previsto para ocorrer após a conclusão das eleições presidenciais do clube, marcadas para o próximo domingo, 7.

Convocação e momento atual

A renovação ocorre em um momento de destaque para Rüdiger, que foi convocado pelo técnico Julian Nagelsmann para representar a Alemanha na Copa do Mundo de 2026. A seleção alemã está no grupo E do torneio e enfrenta Curaçao, Costa do Marfim e Equador.

Números de Rüdiger pelo Real Madrid