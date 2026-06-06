Neste sábado (6), o Papa Leão XIV, nascido Robert Francis Prevost, iniciou visita apostólica de sete dias à Espanha. Durante voo para Madri, um jornalista questionou o pontífice sobre a preferência dele entre Real Madrid e Barcelona. Em tom bem-humorado, Leão XIV respondeu: “O papa é de todos os times, mas Prevost é do Real Madrid”, referindo-se ao seu sobrenome. A declaração foi prontamente reconhecida pelo clube espanhol Real Madrid em sua conta na plataforma X, que publicou: “O papa é do Real Madrid. Bem-vindo, Leão XIV!”, junto a um vídeo das falas do pontífice.

Apoio aos Estados Unidos na Copa do Mundo

Além das observações sobre o futebol de clubes, o Papa também expressou torcida pelos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026, que se iniciará em 11 de junho. Ele mencionou que o Peru, a outra nacionalidade dele, não se classificou para o Mundial. Leão XIV acrescentou que, “sem dúvida vou torcer pelos Estados Unidos, embora não tenha certeza de quantas partidas poderei ver”.

Agenda do Pontífice na Espanha

A visita do Papa Leão XIV à Espanha, que se estende até 12 de junho de 2026, inclui diversos compromissos importantes. Entre eles, está agendado um encontro com membros de várias dioceses de Madri no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, na tarde de segunda-feira (8).