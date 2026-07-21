Endrick completou 20 anos nesta terça-feira, 21, e vai voltar ao Real Madrid para a próxima temporada, após ficar seis meses no Lyon, por empréstimo. Em sua volta à capital espanhola, o jogador que não brilhou em sua primeira Copa do Mundo pelo Brasil vai encontrar um cenário bem diferente.

Xabi Alonso, técnico que preteria o jogador pelo espanhol Gonzalo García, foi demitido no meio da temporada e deu lugar a Álvaro Arbeloa, que também deixou o clube. Após 13 anos, José Mourinho voltou aos Merengues e comandará a equipe na próxima temporada.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

O Real Madrid também anunciou um pacotão de contratações para reforçar a equipe: Bernardo Silva, Dumfries, Konaté e Cucurella. Será um clube de “cara nova”, para o retorno de Endrick.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Como Mourinho pode utilizar Endrick?

Centroavante de origem, Endrick atuou como um ponta-direita ou segundo atacante no Lyon. Ao longo de sua carreira, José Mourinho tem como formação preferida o 4-2-3-1, raramente utilizando duplas de ataque. Por isso, é difícil imaginar português escalando o brasileiro como segundo atacante.

Ídolos badalados, Vinicius Júnior e Kylian Mbappé, dificilmente perderão seus lugares. Os dois devem revezar na ponta esquerda e na posição de 9, como ocorreu na última temporada (em que o Real Madrid passou em branco).

Com a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho de Rodrygo, Bellingham deve atuar como o meia da equipe e a posição que deixa cria mais dúvidas é a ponta-direita. A contratação do português Bernardo Silva, um meio-campista que atua naquela região, foi um pedido do compatriota José Mourinho.

Bernardo Silva deve ser o principal concorrente de Endrick no time titular do Real. Um fator que pesa contra o brasileiro é sua baixa obediência tática. O jovem é anárquico, uma característica que tem seu lado positivo, mas o torna um jogador deficiente na marcação, o que ficou claro na eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Em sua primeira passagem no Real Madrid, Mourinho abriu mão da qualidade do lateral brasileiro Marcelo para escalar o português Fábio Coentrão, por suas valências defensivas. Endrick, portanto, vai precisar amadurecer taticamente para cair nas graças do novo treinador.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google