“Estou me sentindo bem e minha recuperação já começou. Além de ser grato pelo apoio e assistência de todos os jogadores e da equipe médica em campo, também sou extremamente grato aos médicos que cuidaram de mim e do meu coração ao longo dos anos. Graças à experiência deles, meu CDI fez exatamente o que foi projetado para fazer: me proteger quando eu precisei. Por enquanto, meu foco é me recuperar, passar um tempo com minha família, sair de férias e jogar futebol com meus filhos”, completou em outro trecho.

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O incidente, ocorrido por volta dos 19 minutos do segundo tempo, levou à interrupção e posterior encerramento da partida, que estava 2 a 1 para a Dinamarca, causou preocupação pelo histórico médico do experiente atleta.

Desde 2021, Eriksen possui um cardiodesfibrilador implantado depois de sofrer uma parada cardíaca durante um jogo da Eurocopa. O dispositivo é responsável por manter o ritmo dos batimentos cardíacos e monitorar arritimias. Caso exista uma variação desornada nos batimentos, o desfribilador aplica pequenos choques elétricos.

Durante a partida, as câmeras de transmissão não mostraram não mostraram detalhes do atendimento, preservando o atleta. Morten Boesen, médico da seleção dinamarquesa, já havia declarado que Eriksen estava bem, acompanhado da família, e que tinha previsão de alta em breve.