Neste domingo (31), o PSG foi recebido como herói em Paris, um dia após conquistar o bicampeonato da Liga dos Campeões. A equipe francesa derrotou o Arsenal em uma emocionante final disputada na Puskás Arena, em Budapeste.

Celebração massiva na capital francesa

Milhares de torcedores se reuniram para saudar os campeões. As celebrações tiveram início no Campo de Marte, em frente à icônica Torre Eiffel, onde a presença de público foi estimada entre 85 mil e 100 mil pessoas.

O capitão Marquinhos e o presidente Nasser Al-Khelaifi foram os primeiros a desembarcar com a ‘Orelhuda’, apelido do troféu, no Aeroporto Charles de Gaulle, antes de seguirem para as festividades. A equipe também teve uma recepção oficial no Palácio do Eliseu e um evento especial no Parc des Princes.

Incidentes e Medidas de Segurança Durante a Festa

Apesar da euforia, as comemorações foram ofuscadas por incidentes de violência. A cidade de Paris, que já estava sob um forte esquema de segurança, registrou tumultos e confrontos entre torcedores e forças policiais.

O Ministro do Interior, Laurent Nuñez, lamentou os incidentes, que resultaram na prisão de 780 pessoas e deixaram 57 policiais feridos em cerca de 15 cidades, incluindo saques e destruição de mobiliário urbano. A mobilização de 22 mil agentes em todo o país, sendo 8 mil apenas na capital, não impediu os distúrbios.