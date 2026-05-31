A vitória do PSG na Champions, que garantiu o bicampeonato ao clube, transformou a capital francesa em cenário de caos. A euforia pela conquista rapidamente cedeu lugar a intensos confrontos com a polícia, incêndios e tentativas de saques, resultando em dezenas de detidos e feridos, conforme reportado pela site Infomoney.

Confrontos e Caos nas Ruas de Paris

Por volta das 23h do horário local, (18h no horário de Brasília), Paris registrou intensos confrontos com a polícia, incêndios e tentativas de saques. Os principais focos de tensão se concentraram no entorno do Parc des Princes, da Porte de Saint-Cloud e na famosa avenida Champs-Élysées, onde cerca de 20 mil pessoas ainda permaneciam.

A polícia utilizou gás lacrimogêneo para dispersar os grupos, que revidaram com fogos de artifício contra os agentes.

Detenções e Feridos nos Incidentes

Os incidentes resultaram em pelo menos 130 pessoas detidas e um policial ferido. Em Paris, duas pessoas ficaram feridas: um homem alcoolizado caiu no rio Sena, enquanto a outra foi ferida por arma branca na região de Barbès.

Além disso, pelo menos seis veículos foram incendiados, incluindo um na região do Trocadéro, próximo à Torre Eiffel. Bicicletas e estações de empréstimo foram queimadas no 16º distrito, e vitrines e mobiliário urbano sofreram depredações.

Distúrbios Afetam Transporte e Outras Cidades

A onda de distúrbios também afetou o transporte público na região metropolitana de Paris, levando o operador Île-de-France Mobilités a recolher todos os ônibus e a interromper linhas de bonde para garantir a segurança.

Estações de empréstimo de bicicletas também foram fechadas preventivamente em áreas estratégicas. Os episódios de violência não se limitaram à capital, com ocorrências de fogos de artifício, incêndio de lixeiras, depredação e confrontos com agentes.