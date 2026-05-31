Na última quinta-feira (28), o ex-astro da Premier League e atualmente no Feyenoord, Raheem Sterling, foi detido por suspeita de dirigir sob efeito de drogas. Segundo a BBC, o incidente ocorreu na rodovia M3, no condado de Hampshire, Inglaterra.

Detalhes da detenção e acusações

Sterling colidiu a Lamborghini que dirigia na divisória da pista sul da via citada. A polícia local confirmou que nenhum outro veículo se envolveu na colisão e não houve feridos. O jogador, que reside em Berkshire, foi detido no local e posteriormente liberado sob fiança, enquanto a investigação prossegue.

Ele responde por quatro possíveis infrações:

Dirigir sob efeito de drogas;

Direção perigosa;

Posse de substância da Classe C;

Recusa em fornecer amostra para análise.

A legislação britânica classifica como substâncias da Classe C calmantes (incluindo benzodiazepínicos como o diazepam), alguns soníferos, esteroides anabolizantes, gás hilariante (óxido nitroso), khat e piperazinas.

Situação contratual e momento atual

Sterling assinou com o Feyenoord em fevereiro de 2026 após o término de vínculo com o Chelsea, no início do mesmo ano, em janeiro. O contrato com o clube holandês está próximo do fim e não há menção de extensão por parte do clube. Desde a chegada, Sterling disputou oito partidas, registrando uma assistência e nenhum gol.

Fontes próximas ao jogador, citadas por veículos como o Daily Echo e ITV News, afirmam que Sterling tem enfrentado um período difícil e se sentiu “inútil e esquecido” nos últimos anos. Uma delas também afirmou à BBC Sport que não há “prova” de drogas no sistema do jogador.

Carreira e conquistas

Ao longo da carreira, Sterling conquistou quatro títulos da Premier League durante sua passagem pelo Manchester City e representou a seleção inglesa em 82 ocasiões, com sua última aparição internacional na Copa do Mundo de 2022.