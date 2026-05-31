O PSG conquistou o bicampeonato da Champions de 2024-25 e 2025-26, ao derrotar o Arsenal em uma emocionante final decidida nos pênaltis. Com o triunfo, o clube parisiense garantiu sua participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2029, que terá um formato expandido com 32 equipes.

O Bicampeonato da Champions League

A final na Puskás Aréna, em Budapeste, terminou em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. O gol do Arsenal foi marcado por Kai Havertz, enquanto Ousmane Dembélé empatou para o PSG. Na decisão por pênaltis, a equipe francesa venceu por 4 a 3, assegurando seu segundo título consecutivo da competição europeia.

Vaga Confirmada no Mundial de Clubes 2029

A vitória na Champions League de 2025/2026 assegura ao PSG uma das vagas diretas para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2029. Devido à repetição do título, a vaga originalmente destinada ao campeão de 2026 será convertida em uma vaga via ranking continental para a UEFA, ampliando as chances de outros clubes europeus.

Clubes Já Classificados para o Mundial

Além do PSG, outros clubes de destaque já garantiram presença no torneio mundial:

Flamengo: Campeão da Copa Libertadores da América de 2025.

Campeão da de 2025. Al-Ahli (Arábia Saudita): Vencedor da AFC Champions League de 2024/25 e 2025/26.

Vencedor da de 2024/25 e 2025/26. Cruz Azul (México): Campeão da Concacaf Champions Cup de 2025.

Campeão da de 2025. Pyramids FC (Egito): Conquistou a CAF Champions League de 2024/25.

Disputa pela Sede do Torneio

A sede da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2029 ainda não foi definida. O Brasil está entre os países candidatos a receber o evento, juntamente com Espanha, Portugal e Estados Unidos.

A Fifa deve anunciar a escolha da sede e a confirmação de mais equipes classificadas nos próximos anos, à medida que os campeonatos continentais se encerram.