O PSG conquistou o bicampeonato da Champions de 2024-25 e 2025-26, ao derrotar o Arsenal em uma emocionante final decidida nos pênaltis. Com o triunfo, o clube parisiense garantiu sua participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2029, que terá um formato expandido com 32 equipes.
O Bicampeonato da Champions League
A final na Puskás Aréna, em Budapeste, terminou em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. O gol do Arsenal foi marcado por Kai Havertz, enquanto Ousmane Dembélé empatou para o PSG. Na decisão por pênaltis, a equipe francesa venceu por 4 a 3, assegurando seu segundo título consecutivo da competição europeia.
Vaga Confirmada no Mundial de Clubes 2029
A vitória na Champions League de 2025/2026 assegura ao PSG uma das vagas diretas para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2029. Devido à repetição do título, a vaga originalmente destinada ao campeão de 2026 será convertida em uma vaga via ranking continental para a UEFA, ampliando as chances de outros clubes europeus.
Clubes Já Classificados para o Mundial
Além do PSG, outros clubes de destaque já garantiram presença no torneio mundial:
- Flamengo: Campeão da Copa Libertadores da América de 2025.
- Al-Ahli (Arábia Saudita): Vencedor da AFC Champions League de 2024/25 e 2025/26.
- Cruz Azul (México): Campeão da Concacaf Champions Cup de 2025.
- Pyramids FC (Egito): Conquistou a CAF Champions League de 2024/25.
Disputa pela Sede do Torneio
A sede da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2029 ainda não foi definida. O Brasil está entre os países candidatos a receber o evento, juntamente com Espanha, Portugal e Estados Unidos.
A Fifa deve anunciar a escolha da sede e a confirmação de mais equipes classificadas nos próximos anos, à medida que os campeonatos continentais se encerram.