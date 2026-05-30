Neste sábado (30), o Paris Saint-Germain conquistou o bicampeonato da UEFA Champions League, ao superar o Arsenal em uma emocionante disputa de pênaltis na Puskás Aréna, em Budapeste, Hungria. O placar final foi de 4 a 3 para o time francês, após um empate de 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.

Um dos momentos mais marcantes da decisão, que rapidamente viralizou nas redes sociais, foi a atitude do capitão do PSG, Marquinhos, que optou por consolar o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, imediatamente após este perder o pênalti decisivo, antes mesmo de celebrar o título com os companheiros.

A Final da UEFA Champions League 2026

A partida começou com intensidade, e o Arsenal, marcado pelo bom posicionamento defensivo, abriu o placar logo aos cinco ou seis minutos do primeiro tempo, com um gol de Kai Havertz. O PSG buscou a reação, e Kvaratskhelia teve uma chance, mas Gabriel Magalhães interveio com um carrinho.

O empate para o Paris Saint-Germain veio aos 65 minutos de jogo, no segundo tempo, com Ousmane Dembélé convertendo um pênalti. O jogo seguiu equilibrado, com o PSG dominando a posse de bola em 74%, contra 26% do Arsenal, e com 11 escanteios a favor do time francês contra apenas 3 dos ingleses. A igualdade persistiu até o fim da prorrogação, levando a decisão para os pênaltis.

O Gesto de Fair Play de Marquinhos

Na dramática disputa de pênaltis, Gabriel Magalhães, que teve uma atuação destacada na defesa do Arsenal, acabou chutando a bola por cima do gol, selando a vitória do PSG. Em vez de se juntar à euforia da comemoração, Marquinhos, que foi substituído durante a prorrogação e não participou da disputa de pênaltis, dirigiu-se primeiramente ao seu compatriota para um abraço de consolo.

Esse gesto de fair play e união entre os brasileiros foi amplamente elogiado e repercutiu nas redes sociais, com diversos usuários destacando a grandeza da atitude do capitão parisiense.

Bicampeonato Histórico para o Paris Saint-Germain

Com a vitória, o Paris Saint-Germain conquistou seu segundo título da UEFA Champions League, tornando-se o segundo clube a vencer a competição em temporadas consecutivas na era moderna, um feito que o coloca ao lado do Real Madrid. O Arsenal, por sua vez, chegou à segunda final de Champions League, mas segue em busca de seu primeiro troféu na principal competição de clubes da Europa.

O público presente na Puskás Aréna foi de 61.035 espectadores. Ousmane Dembélé, autor do gol de empate, foi um dos destaques da equipe campeã, enquanto Kai Havertz marcou em sua segunda final de Champions League por clubes diferentes.