A véspera da final da UEFA Champions League de 2026 foi marcada por confrontos entre torcedores do Arsenal e do Paris Saint-Germain (PSG) nas ruas de Budapeste, Hungria. Os incidentes ocorreram na noite de sexta-feira (29) e na madrugada de sábado (30), horas antes da decisão do torneio.

Incidentes em Budapeste

As brigas, que incluíram o lançamento de sinalizadores e agressões físicas, foram registradas em vídeos que circularam pelas redes sociais. Um dos focos dos tumultos foi a Rua Király, no 7º distrito da capital húngara.

A polícia local está investigando os incidentes e trabalhando para identificar os participantes da confusão. Em um dos episódios, um cidadão britânico e dois portugueses foram detidos na sexta (9), por conduta desordeira. Em um incidente separado, outro cidadão britânico foi detido por danos a um veículo.

Ação Policial e Segurança Reforçada

As autoridades húngaras intensificaram a preocupação com a segurança devido à expectativa da chegada de milhares de torcedores sem ingressos, especialmente britânicos, à cidade. Estima-se que mais de dez mil torcedores sem bilhetes tenham viajado para Budapeste.

Para garantir a ordem e a segurança durante o evento na Arena Puskás, cerca de quatro mil policiais foram mobilizados, na que é considerada a maior operação policial de um único dia na história da Hungria.

O Contexto da Grande Final

A final da UEFA Champions League de 2026 coloca frente a frente o Arsenal e o Paris Saint-Germain. Com uma defesa histórica, a equipe inglesa alcança uma final da Champions League pela primeira vez em 20 anos, desde a derrota na decisão contra o Barcelona em 2006. Já o PSG, atual campeão, busca conquistar o título pela segunda vez consecutiva.