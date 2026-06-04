O Liverpool anunciou oficialmente Andoni Iraola como seu novo treinador principal nesta quinta-feira, 4. O técnico espanhol de 43 anos assinou um contrato de dois anos e assumirá o comando da equipe para a temporada 2026-27, sucedendo Arne Slot, que deixou os Reds após duas temporadas.

Trajetória de Iraola Antes de Anfield

A chegada de Iraola a Anfield marca um novo capítulo para o clube. Antes de se juntar ao Liverpool, o treinador teve uma passagem de destaque de três temporadas pelo AFC Bournemouth.

Sob sua liderança, o Bournemouth alcançou a qualificação europeia pela primeira vez em sua história, terminando a Premier League na sexta posição na temporada anterior.

Estilo de Jogo e Primeiras Declarações

O estilo de jogo de Andoni Iraola é conhecido por sua intensidade, alta pressão e uma abordagem agressiva, características que têm sido comparadas à filosofia que trouxe tanto sucesso ao Liverpool sob o comando de Jürgen Klopp.

Em suas primeiras declarações, Iraola expressou grande entusiasmo com o novo desafio. “Estou muito entusiasmado, muito entusiasmado”, disse.

“Porque, obviamente, vocês conhecem o Liverpool, sabem que é um grande clube, um clube enorme, um dos maiores do mundo.” Ele também destacou a oportunidade de treinar jogadores de alto nível e lutar por títulos como fatores atrativos.

Carreira de Iraola como jogador

Antes de iniciar a carreira como treinador, Andoni Iraola teve uma trajetória notável como lateral-direito. Nascido na cidade basca de Usurbil, no País Basco, destacou-se especialmente pelo Athletic Bilbao, clube onde foi formado e que só admite atletas nascidos no País Basco.

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Iraola disputou 510 partidas pelo Athletic entre 2003 e 2015, que fazem dele o sexto jogador com mais partida na história do clube (o recordista José Ángel Iribar fez 614).

Após deixar a Espanha como lenda em San Mamés, encerrou a carreira nos Estados Unidos, defendendo o New York City FC, ao lado de lendas como Andrea Pirlo, David Villa e Frank Lampard, antes de se aposentar em 2016.