Neste sábado (30), a seleção egípcia anunciou a lista final de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. A relação conta com a presença de Mohamed Salah, estrela do Liverpool, como o principal nome. A equipe chega ao torneio com a ambição de superar participações anteriores e alcançar, pela primeira vez, uma fase de mata-mata.

Lista Final de Convocados

A lista final de 26 atletas, confirmada após uma pré-lista de 27 nomes, mescla astros internacionais com talentos que atuam no continente africano. Veja os nomes por posição:

Goleiros

Mohamed El Shenawy (Al-Ahly)

Mostafa Shobeir (Al-Ahly)

El Mahdy Soliman (Zamalek)

Mohamed Alaa (El-Gouna)

Defensores

Mohamed Hany (Al-Ahly)

Tarek Alaa (Zed FC)

Hamdi Fathi (Al-Wakrah)

Ramy Rabia (Al Ain)

Yasser Ibrahim (Al-Ahly)

Hossam Abdelmaguid (Zamalek)

Mohamed Abdelmonem (Nice)

Ahmed Fatouh (Zamalek)

Karim Hafez (Pyramids)

Meio-campistas

Marwan Attia (Al-Ahly)

Mohannad Lasheen (Pyramids)

Nabil Emad Dunga (Al-Najma)

Mahmoud Saber (Zed FC)

Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly)

Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly)

Emam Ashour (Al-Ahly)

Mostafa Ziko (Pyramids)

Ibrahim Adel (Nordsjaelland)

Haitham Hassan (Real Oviedo)

Mohamed Salah (Liverpool)

Atacantes

Omar Marmoush (Manchester City)

Hamza Abdel Karim (Al-Ahly)

Desafio Histórico na Copa do Mundo

O Egito está no Grupo G da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia. A estreia da seleção egípcia está marcada para 15 de junho contra a Bélgica, em Seattle.

Apesar da rica história no futebol africano, o Egito enfrenta o desafio de conquistar a primeira vitória em Copas do Mundo, já que em participações anteriores (1934, 1990 e 2018) acumulou apenas empates e derrotas.

Com um ataque considerado capaz de furar qualquer bloqueio, os egípcios entram em campo dispostos a provar sua força e buscar uma performance inédita no cenário mundial.

Antes do Mundial, a seleção de Mohamed Salah encara o Brasil em amistoso no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA).