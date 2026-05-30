Neste sábado (30), a seleção egípcia anunciou a lista final de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. A relação conta com a presença de Mohamed Salah, estrela do Liverpool, como o principal nome. A equipe chega ao torneio com a ambição de superar participações anteriores e alcançar, pela primeira vez, uma fase de mata-mata.
Lista Final de Convocados
A lista final de 26 atletas, confirmada após uma pré-lista de 27 nomes, mescla astros internacionais com talentos que atuam no continente africano. Veja os nomes por posição:
Goleiros
- Mohamed El Shenawy (Al-Ahly)
- Mostafa Shobeir (Al-Ahly)
- El Mahdy Soliman (Zamalek)
- Mohamed Alaa (El-Gouna)
Defensores
- Mohamed Hany (Al-Ahly)
- Tarek Alaa (Zed FC)
- Hamdi Fathi (Al-Wakrah)
- Ramy Rabia (Al Ain)
- Yasser Ibrahim (Al-Ahly)
- Hossam Abdelmaguid (Zamalek)
- Mohamed Abdelmonem (Nice)
- Ahmed Fatouh (Zamalek)
- Karim Hafez (Pyramids)
Meio-campistas
- Marwan Attia (Al-Ahly)
- Mohannad Lasheen (Pyramids)
- Nabil Emad Dunga (Al-Najma)
- Mahmoud Saber (Zed FC)
- Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly)
- Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly)
- Emam Ashour (Al-Ahly)
- Mostafa Ziko (Pyramids)
- Ibrahim Adel (Nordsjaelland)
- Haitham Hassan (Real Oviedo)
- Mohamed Salah (Liverpool)
Atacantes
- Omar Marmoush (Manchester City)
- Hamza Abdel Karim (Al-Ahly)
Desafio Histórico na Copa do Mundo
O Egito está no Grupo G da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia. A estreia da seleção egípcia está marcada para 15 de junho contra a Bélgica, em Seattle.
Apesar da rica história no futebol africano, o Egito enfrenta o desafio de conquistar a primeira vitória em Copas do Mundo, já que em participações anteriores (1934, 1990 e 2018) acumulou apenas empates e derrotas.
Com um ataque considerado capaz de furar qualquer bloqueio, os egípcios entram em campo dispostos a provar sua força e buscar uma performance inédita no cenário mundial.
Antes do Mundial, a seleção de Mohamed Salah encara o Brasil em amistoso no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA).