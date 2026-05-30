Neste sábado (30), a seleção egípcia anunciou a lista final de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. A relação conta com a presença de Mohamed Salah, estrela do Liverpool, como o principal nome. A equipe chega ao torneio com a ambição de superar participações anteriores e alcançar, pela primeira vez, uma fase de mata-mata.

Lista Final de Convocados

A lista final de 26 atletas, confirmada após uma pré-lista de 27 nomes, mescla astros internacionais com talentos que atuam no continente africano. Veja os nomes por posição:

Goleiros

  • Mohamed El Shenawy (Al-Ahly)
  • Mostafa Shobeir (Al-Ahly)
  • El Mahdy Soliman (Zamalek)
  • Mohamed Alaa (El-Gouna)

Defensores

  • Mohamed Hany (Al-Ahly)
  • Tarek Alaa (Zed FC)
  • Hamdi Fathi (Al-Wakrah)
  • Ramy Rabia (Al Ain)
  • Yasser Ibrahim (Al-Ahly)
  • Hossam Abdelmaguid (Zamalek)
  • Mohamed Abdelmonem (Nice)
  • Ahmed Fatouh (Zamalek)
  • Karim Hafez (Pyramids)

Meio-campistas

  • Marwan Attia (Al-Ahly)
  • Mohannad Lasheen (Pyramids)
  • Nabil Emad Dunga (Al-Najma)
  • Mahmoud Saber (Zed FC)
  • Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly)
  • Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly)
  • Emam Ashour (Al-Ahly)
  • Mostafa Ziko (Pyramids)
  • Ibrahim Adel (Nordsjaelland)
  • Haitham Hassan (Real Oviedo)
  • Mohamed Salah (Liverpool)

Atacantes

  • Omar Marmoush (Manchester City)
  • Hamza Abdel Karim (Al-Ahly)

Desafio Histórico na Copa do Mundo

O Egito está no Grupo G da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia. A estreia da seleção egípcia está marcada para 15 de junho contra a Bélgica, em Seattle.

Apesar da rica história no futebol africano, o Egito enfrenta o desafio de conquistar a primeira vitória em Copas do Mundo, já que em participações anteriores (1934, 1990 e 2018) acumulou apenas empates e derrotas.

Com um ataque considerado capaz de furar qualquer bloqueio, os egípcios entram em campo dispostos a provar sua força e buscar uma performance inédita no cenário mundial.

Antes do Mundial, a seleção de Mohamed Salah encara o Brasil em amistoso no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA).