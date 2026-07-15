Lautaro Martínez viveu uma espécie de mundo a parte durante a Copa do Mundo de 2022. Enquanto companheiros festejavam jogo após jogo a ascensão da seleção da Argentina, embalados pelas estrofes da música “Muchachos” e a afirmação do estilo de jogo batizado como Scaloneta, o camisa 22 parecia fazer esforço para sorrir.

Titular no início da campanha, ele virou o alvo preferido dos críticos por conta de uma série de grandes chances perdidas somadas a um amargo jejum de gols. De quebra, ainda viu a ascensão do jovem Julián Álvarez tomar a sua posição na equipe.

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Uma segunda grande frustração, já que quatro anos antes, acabou surpreendentemente cortado da pré-lista de convocados para a Copa de 2018, na Rússia.

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Mais tarde, o agente do jogador, Alejandro Camacho, revelou que o atacante havia atuado Catar sob efeito de injeções de infiltração para aliviar dores no tornozelo. Seja como for, um campeão do mundo, mas bem diferente da forma como imaginou.

Nesta quarta-feira, 15, em Atlanta, coube ao mesmo camisa 22 a honra de reescrever em uma semifinal – um dos jogos mais emblemáticos dos últimos anos, dada a importância do contexto histórico e a iminente despedida de Lionel Messi – as páginas que não havia conseguido até aqui. O gol da virada, do 2 a 1 diante dos ingleses, foi como a cura para as dores de Copas.

“É muito forte isso. Na primeira vez que joguei por um par de chuteiras, sempre sonhei com a seleção. Desde os tempos de Racing, das vezes que sonhei… e isso vale mais do que qualquer gol e qualquer final. Tenho amigos, filhos e pessoas que estão me apoiando. Vou aproveitar tudo isso. Quero aproveitar também. Minha filha que me trouxe uma mudança. Sou um homem diferente. Sonhei que iria fazer um gol. Foi maravilhoso”, disse, emocionado, ao término na partida.

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