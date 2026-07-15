A final da Copa do Mundo de 2026 colocará frente a frente duas gerações do futebol mundial. De um lado, Lionel Messi, campeão do mundo em 2022 e em busca de encerrar a carreira com mais um título, após carregar a Argentina em uma campanha história. Do outro, Lamine Yamal, principal estrela da nova geração da Espanha.

Os craques nunca se enfrentaram na carreira. Porém, em dezembro de 2007, quando Yamal tinha apenas cinco meses de idade, Messi participou de uma campanha beneficente organizada pelo Barcelona e pela Unicef. Em uma das fotos da ação, o então jovem atacante argentino aparece segurando o bebê e até ajudando a dar banho na criança.

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A família de Yamal havia sido escolhida por sorteio para participar do ensaio, sem imaginar que aquele registro ganharia esse peso. A imagem permaneceu praticamente desconhecida até julho de 2024, quando o pai de Yamal a publicou nas redes sociais.

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Os paralelos entre os dois vão além da fotografia. Messi e Yamal foram formados pelo Barcelona, estrearam muito jovens, são canhotos e iniciaram carreira com destaque partindo da direita.

Neste domingo, 19, porém, ídolo e admirador estarão em lados opostos. Argentina e Espanha decidem a Copa do Mundo de 2026 a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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