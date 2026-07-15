Um Inglaterra e Argentina em Copa, como o desta quarta-feira, 15, em Atlanta, naturalmente transporta os amantes de futebol para longos anos atrás. O retrospecto joga a favor da argentina, mas os atuais treinadores, Thomas Tuchel e Lionel Scaloni, divergem sobre o uso de uma das partidas mais icônicas dos Mundiais.

O vencedor do confronto no Mercedes-Benz Stadium enfrentará a Espanha na grande final, no domingo, a partir das 16h (de Brasília) — a equipe eliminou a França com gols de Oyarzabal e Pedro Porro.

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Foi em um Inglaterra e Argentina, em 1986, também com uma Copa disputada no México, ainda que essa partida aconteça nos EUA, que Diego Maradona marcou os famosos “La Mano de Dios” e “Gol do Século”, o primeiro com um toque de mão esquerda e o outro costurando a defesa adversária.

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O contexto da Guerra das Malvinas envolvia as duas equipes e esse cenário de violência que Scaloni diz tentar evitar.

“É uma partida de futebol. Essa é a realidade. Não posso mudar as coisas, sobretudo, porque passou por tantos anos e foi uma época de nossa historia muito triste. Ainda mais quando se tem guerra do outro lado do mundo, não podemos alimentar isso. Não podemos confundir. Agora, como argentinos, temos memória das coisas, mas os jogadores não têm culpa disso”, disse Scaloni.

Tuchel, nascido na Alemanha, talvez não tivesse dimensionado exatamente o contexto histórico e tenha pensado mais no jogo. O treinador do time inglês chegou a dizer que poderia usar a estratégia de lembrar a partida de 1986 se tivesse do lado contrário.

“Não usamos isso [uma revanche histórica] como um combustível. Sabemos por que estamos aqui e que queremos e isso é sempre o que se pode sonhar de nossas. Estamos com muita expectativa e não entramos nos eventos históricos, estamos em um evento futebolístico, muito agradecido e preparados”, resumiu o treinador.

Inglaterra x Argentina em Copas do Mundo

Ao todo foram cinco encontros entre os dois países em Copas do Mundo. A Inglaterra leva a vantagem de três vitórias, com um empate e uma derrota.

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Chile 1962 , fase de grupos: Inglaterra 3 x 1 Argentina

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, oitavas de final: Argentina 2 x 2 Inglaterra, vitória argentina nos pênaltis por 4 a 3 Japão e Coreia do Sul 2002, fase de grupos: Inglaterra 1 x 0 Argentina