A rivalidade entre Argentina e Inglaterra foi posta de lado, ao menos no discurso do técnico Lionel Scaloni. Após a vitória por 3 a 1 diante da Suíça, em Kansas City, que garantiu a seleção sul-americana na semifinal da Copa do Mundo, o treinador da albicelestre tratou de esfriar os ânimos para o próximo jogo. Os países reeditarão um confronto decisivo no Mundial quatro décadas depois do histórico confronto de 1986, marcado por “La Mano de Dios” e “o gol do século”.

“É só uma partida de futebol, não é? A mensagem é que será uma partida de futebol. Não busquemos outras coisas, é só uma partida de futebol. E vamos jogar contra uma grande seleção, que tem um grande treinador, a quem respeito e admiro muito. É uma partida de futebol, ponto. Não é mais do que isso”, disse Scaloni.

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“Que os torcedores tenham cuidado. Se beberem, não dirijam. No mais, aproveitem. Estamos em uma semifinal, o que não é pouca coisa. Diante do que vimos, acho que é um mérito incrível. Dos últimos cinco campeonatos, chegamos a cinco semifinais. Não temos a fórmula mágica do porquê, mas, como sempre dizemos, sem os jogadores que temos seria difícil”, completou.

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Ao final do triunfo diante dos suíços, os jogadores da Argentina comemoraram a classificação provocando os futuros rivais. O elenco cantou com parte da torcida “quem não pula é um inglês”, tradicional canto entoado nas arquibancadas pelos torcedores da seleção e até mesmo de clubes argentinos.

O histórico confronto de 22 de junho de 1986 ocorreu no estádio Azteca, pelas quartas de final da Copa daquele ano. Na ocasião, Diego Armando Maradona marcou em duas oportunidades: aos seis minutos do segundo tempo, utilizando a mão para vencer uma disputa pelo alto com o goleiro Peter Shilton, e depois em um lance individual, no qual arrancou de trás da linha do meio-campo e enfileirou a marcação inglesa antes de estufar as redes.

Para os argentinos, o gol virou uma espécie de revanche simbólica por conta do contexto geopolítico da Guerra das Malvinas, encerrada quatro anos antes.

Posteriormente, os rivais ainda se encontraram nas oitavas de final da Copa de 1998. Depois de um empate por 2 a 2 no tempo regulamentar e na prorrogação – com uma polêmica expulsão de David Beckham -, os argentinos venceram novamente, desta vez na disputa por pênaltis por 4 a 3.

A decisiva partida valendo uma vaga na final ocorre na próxima quarta-feira, 15, às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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