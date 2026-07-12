O técnico da seleção da Suíça, Murat Yakın, foi mais um a subir o tom contra a influência da arbitragem na derrota por 3 a 1 da equipe europeia para a Argentina. Segundo Yakin, a expulsão de Breel Embolo interferiu diretamente no resultado, apontando que seu time estava em um melhor momento no jogo, empatado por 1 a 1 naquele momento. Ela ainda afirmou não culpar o atacante pelo ocorrido.

“Depois desse gol de empate, tínhamos o momento a nosso favor e quis colocar substitutos com novas forças, jogadores descansados. Dominávamos, acredito. Estávamos decidindo a partida, no entanto, esse cartão vermelho nos castigou. Fomos punidos por uma regra que, na minha opinião, é completamente inaceitável. Não entendo, é muito doloroso”, desabafou o treinador.

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“Acho que não merecíamos isso. Os meus garotos são os verdadeiros heróis. Eles colocaram o coração e a paixão no campo hoje e estou muito orgulhoso deles. No entanto, o árbitro tomar essa decisão errada e interferir assim é algo incompreensível. É uma situação que já aconteceu em muitas ocasiões anteriormente e mereceu apenas cartão amarelo. Para mim, não teria sido falta, se é que chega a ser falta. Entendo que queiram proteger a arbitragem, mas esta regra destruiu a partida de hoje. Foi muito doloroso nos eliminar desta maneira. Infelizmente, temos que aceitar”, completou.

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Um dos jogadores mais experientes da Suíça, o meio-campista Remo Freuler também fez críticas à arbitragem e cobrou explicações da Fifa pelo cartão vermelho a Embolo, após intervenção do VAR por conta de um “erro de identidade”.

A nova regra prevê a interferência do árbitro de vídeo caso a punição tenha sido aplicada ao atleta errado. No lance, Embolo simulou uma falta depois de uma dividida com o volante Leandro Paredes, uma vez que o adversário sequer chegou a tocá-lo. Sendo assim, o cartão amarelo inicialmente dado a Paredes foi transferido para o suíço, que já estava amarelado e acabou expulso de campo.

“Em primeiro lugar, definitivamente não havia razão para essa advertência, para esse cartão amarelo. Foi uma situação inocente, não foi maldosa. Tinha que ter deixado a bola seguir rolando. Não entendo. Obviamente eu já queria fazer substituições, mas tive que mudar todo o plano”, explicou Yakin, que ainda analisou a participação de Embolo no jogo:

“Ele teve alguns bons momentos na partida. Não o culpo de forma alguma, seria absurdo. É um verdadeiro jogador de equipe. Ele sempre encontra bons momentos no jogo e obviamente está arrasado por não ter conseguido ajudar mais hoje. Dói nele, dói em nós. A expulsão e a maneira como ela aconteceu me parece um erro de arbitragem, e esse erro nos custou caro”, concluiu.

Vencedora, a Argentina enfrenta a Inglaterra, que mais cedo bateu a Noruega em Miami. A decisiva partida valendo uma vaga na final ocorre na próxima quarta-feira, 15, às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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