A Argentina está na grande final da Copa do Mundo de 2026. Em um duelo dramático disputado nesta quarta-feira, 15, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, a Albiceleste castigou a postura defensiva da Inglaterra, venceu por 2 a 1 de virada e carimbou seu passaporte para a decisão. Após sair atrás no placar no início do segundo tempo, os sul-americanos impuseram um verdadeiro bombardeio, pararam na trave e no goleiro Pickford, mas encontraram a redenção nos minutos finais com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

Tensão, faltas e guerra psicológica

O peso histórico do confronto, marcado por episódios icônicos desde 1986, refletiu-se em um primeiro tempo truncado e ríspido. As duas equipes entregaram muita transpiração e pouca inspiração, com o jogo sendo disputado palmo a palmo no meio de campo. Faltas duras, empurrões e provocações ditaram o ritmo inicial, com jogadores protagonizando embates físicos. A melhor chance antes do intervalo saiu apenas aos 39 minutos, quando Enzo Fernández assustou o goleiro inglês com um chute perigoso de fora da área.

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Inglaterra marca e abdica do jogo

A etapa complementar começou com uma dinâmica completamente diferente. Logo aos 9 minutos, em uma descida rápida pela direita, Rogers cruzou na medida para Anthony Gordon abrir o placar para o English Team. O gol, no entanto, teve um efeito reverso na postura europeia. A equipe optou por recuar suas linhas, montando uma barreira na entrada da área e convidando a Argentina para o seu campo. A partir daí, o jogo se transformou em um ataque contra defesa absoluto.

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Pressão avassaladora e virada nos acréscimos

A covardia tática inglesa transformou o goleiro Pickford no grande nome do jogo por um longo período. Ele operou um milagre em finalização à queima-roupa de Nico González e espalmou chutes venenosos. Quando o arqueiro não alcançava, a trave salvava a Inglaterra, parando duas finalizações de Mac Allister.

Porém, a resistência ruiu aos 42 minutos: Messi rolou para Enzo Fernández, que soltou uma bomba no canto direito para empatar. O golpe desestabilizou os ingleses, e a virada veio de forma apoteótica nos acréscimos. Aos 48, Messi cruzou com perfeição e Lautaro Martínez testou firme para o fundo das redes, decretando o 2 a 1.

Com a vitória heroica, a Argentina avança para a grande decisão e enfrentará a Espanha em busca do tetracampeonato mundial. Já a Inglaterra, punida por sua própria retranca, vê o sonho de encerrar o jejum de 60 anos ser adiado mais uma vez, despedindo-se do torneio de forma amarga.

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