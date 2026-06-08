O meio-campista dinamarquês Christian Eriksen, de 34 anos, causou preocupação no mundo do futebol ao desmaiar em campo neste domingo, 7, durante um amistoso entre a seleção dinamarquesa e a Ucrânia, relembrando o episódio de 2021. O incidente, ocorrido por volta dos 19 minutos do segundo tempo, levou à interrupção e posterior encerramento da partida, que estava 2 a 1 para a Dinamarca.

Nesta segunda-feira, 8, Morten Boesen, médico da seleção dinamarquesa, forneceu uma nova atualização sobre a situação de Eriksen.

“Conversei com Christian esta manhã e ele está bem. Está com a família e de bom humor. A expectativa é que ele receba alta em breve e possa voltar para casa. Estamos cuidando bem dos jogadores e da equipe e mantemos contato regular com eles”, conforme registrado pelo The Guardian.

Histórico de saúde do jogador

Este episódio remete a um drama anterior vivido por Eriksen. Em 12 de junho de 2021, o jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma partida da Eurocopa entre Dinamarca e Finlândia, conforme relembra o Lance!. Após ser reanimado em campo, Eriksen passou por um procedimento cirúrgico para a implantação de um desfibrilador cardíaco. Atualmente, Eriksen atua pelo Wolfsburg, da Alemanha.