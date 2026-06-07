Cinco anos depois de chocar o mundo ao desabar em campo durante a Eurocopa de 2021, o meia dinamarquês Christian Eriksen voltou a passar mal, no amistoso entre Dinamarca e Ucrânia neste domingo, 7. O jogo na cidade de Odense foi encerrado, aos 19 minutos do segundo tempo, quando a equipe dinamarquesa vencia por 2 a 1.

“Estamos em contato constante com ele e com os médicos do hospital. Mas Christian está bem, e ele me pediu para transmitir a todos os jogadores que está tudo certo com ele”, informou o médico da Dinamarca, horas depois do ocorrido.

O jogador de 34 anos, que atua com um desfibrilador interno, colocou a mão na região do tórax e caiu no gramado. Os torcedores das duas seleções ficaram de pé, aplaudiram e cantaram o nome do meia do Wolfsburg, com passagens por Manchester United, Inter de Milão e Tottenham. Dinamarqueses e ucranianos se reuniram no centro do campo e fizeram uma roda de oração.

O telão do estádio, então, anunciou o fim do jogo e deixou uma mensagem para tranquilizar o público: “Partida encerrada. Eriksen está bem dentro das circunstâncias”.

Histórico de problemas cardíacos

Eriksen protagonizou uma das imagens mais chocantes dos últimos anos, em junho de 2021, ao cair desacordado em campo na estreia da Euro-2021 diante da Finlândia.

O jogador recebeu massagem cardíaca durante cerca de 15 minutos, enquanto seus colegas choravam de desespero durante o atendimento médico. Eriksen foi transferido para um hospital e se recuperou. Usando um cardioversor desfibrilador implantável (CDI), voltou a jogar em fevereiro de 2022, pelo Brentford.