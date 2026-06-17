O técnico espanhol Roberto Martínez, da seleção de Portugal, acredita que os cooling breaks ou hydration breaks (pausas obrigatórias de três minutos impostas pela Fifa para hidratação) terão influência direta nos resultados da Copa do Mundo. Segundo Martínez, há um peso revolucionário nas paralisações para treinadores, que podem realizar ajustes táticos com as partidas em andamento.

“Muda o jogo. Precisamos das pausas de hidratação em todos os jogos para que a competição seja boa, importante… todos precisam ter. Não é minha função dizer se precisamos ou não, mas acho que isso muda muito a forma como nós (treinadores) trabalhamos”, iniciou dizendo.

“Antes, era só o aspecto tático. Agora, são quatro intervalos, algo revolucionário que precisamos utilizar. Não vou dizer se é bom ou ruim, começamos a fazer isso em março, trabalhando com este período de três minutos para entender a sua flexibilidade, os pontos de ajuste. Já vemos bastante em outros esportes e, para corrigir aspectos táticos, ajuda muito”, completa.

O atacante Jearl Margaritha, de Curaçao, apontou que a pausa para hidratação logo após o gol de empate do país estreante diante da Alemanha, em partida realizada no último dia 14, freou o ímpeto da equipe na partida de estreia da competição. Os alemães acabaram marcando mais duas vezes antes do fim do primeiro tempo.

“Nós já sabíamos que a pausa aconteceria, então precisávamos continuar ligados nesse momento e saber lidar com a situação”, explicou na ocasião.

A medida imposta pela Fifa é uma forma de mitigar o peso do forte calor durante o verão americano e será obrigatória nas 104 partidas do torneio, independentemente do local, horário ou condição climática.

Ela acontece sempre aos 22 minutos de cada um dos tempos e tem três minutos de duração. Segundo a entidade, é a forma encontrada para “garantir as melhores condições possíveis para os jogadores” com base em experiências anteriores, como a Copa do Mundo de Clubes do último ano.

No NRG Stadium, em Houston, seis das sete partidas previstas aconteceram ao meio-dia local (14h de Brasília). O estádio conta com cobertura retrátil e climatização.

Alguns jogos no Brasileirão e de alguns campeonatos estaduais já implementaram a pausa para hidratação. Estas, contudo, vão de acordo com a condição climática de cada partida, e os técnicos são consultados sobre realizar ou não.