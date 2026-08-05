A Fifa divulgou nesta quarta-feira, 5, um balanço da reunião de emergência que aconteceu em Rabat, no Marrocos, para discutir a crise política a qual foi submetida nos últimos dias. Em comunicado distribuído à imprensa, a entidade presidida por Gianni Infantino afirmou pedir desculpas às associações membro e prometeu engrossar o tom contra ataques à sua reputação.

As primeiras críticas surgiram após a descoberta do projeto de se criar a FFE (Fifa Forward Enterprise), uma empresa privada que na prática estaria disposta a vender a operação e a organização dos principais eventos da Fifa, entre eles, a Copa do Mundo. A concretização do negócio poderia representar um aumento de 8 milhões para 20 milhões de dólares para cada federação afiliada. Estima-se que a arrecadação total ficaria em 4,2 bilhões de dólares.

Os primeiros ataques à criação da FFE vieram da Uefa, que de cara sugeriu um boicote das suas confederações à competições da Fifa. A Conmebol chegou a marcar uma reunião para discutir o assunto, enquanto outras mantiveram a neutralidade ou aceitaram o projeto. Diante das críticas, a Fifa desistiu do projeto.

“Com a retirada do projeto, ficou decidido que a Fifa não tolerará mais quaisquer ataques à sua integridade, à sua boa governança e ao devido processo, e que tomará todas as medidas necessárias para proteger e salvaguardar seu nome e sua reputação”, diz o texto.

A entidade explicou também que enviou separadamente uma carta ao Conselho da Fifa e às associações membro que se ‘sentiram excluídas do processo’.

“A alta cúpula da Fifa está plenamente confiante de que os resultados da reunião de hoje fortalecerão a governança da entidade, ajudarão a restaurar a confiança na organização e nos permitirão preparar-nos para os grandes eventos e desafios futuros de maneira unida e transparente, ao mesmo tempo em que damos continuidade à nossa missão de desenvolver o futebol em todo o mundo”, diz a entidade.

A imprensa europeia noticiou no início da semana uma possível saída de Infantino da Fifa. A renúncia ou a destituição do cargo a partir das federações membro estão fora de cogitação no momento.