O presidente da Fifa, Gianni Infantino, teria marcado uma reunião para esta quarta-feira, 5, em Rabat, no Marrocos, com o alto escalão da entidade para tentar conter a crise política que envolve o seu nome. A informação é da Sky Sports.

Infantino ainda não se pronunciou oficialmente sobre a reunião.

Segundo a imprensa europeia, pesam contra Infantino a má repercussão da ideia de criar FFE (Fifa Forward Enterprise), uma empresa para vender ações a investidores; a acusação de chantagem do presidente da Federação da Jordania; e a campanha do ex-presidente Joseph Blatter para a sua saída.

A proposta da FFE, divulgada na última semana, envolveria criar uma empresa privada, que operasse a comercialização e organização das principais competições da entidade. Infantino chegou a afirmar que a venda de ações aumentaria o repasse para cada federação filiada, de 8 milhões para 20 milhões de dólares, com arrecadação total de US$ 4,2 bilhões (R$ 21,5 bilhões).

A ideia não foi bem recebida pela Uefa, que inclusive ameaçou um boicote das competições da Fifa. A Conmebol havia prometido estudar o assunto em conjunto com as suas federações.

O The Times também menciona uma possível saída de Infantino, como aconteceu com o seu antecessor Blatter. Para Infantino cair, existem duas possibilidades: a renúncia ou uma destituição de seu cargo a partir da votação das federações-membro.