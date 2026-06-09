O ex-presidente da Uefa, Michel Platini, iniciou processos legais civis e judiciais contra a Fifa e seu atual presidente, Gianni Infantino. As ações, que também visam Marco Villiger, ex-diretor jurídico da entidade, e Domenico Scala, ex-presidente do comitê de auditoria, estão centradas em alegações de corrupção de 2015 que, segundo Platini, inviabilizaram sua candidatura à presidência da entidade máxima do futebol mundial, conforme noticiado pela BBC.

Platini acusa Infantino e os outros ex-dirigentes de perseguição maliciosa para impedi-lo de se eleger para assumir a Fifa em 2016. O caso também envolve Sepp Blatter, ex-presidente da entidade máxima do futebol.

O ex-capitão da França também busca indenização financeira da Fifa em um processo civil separado, acusando a entidade de supostos esforços para impedir sua candidatura à presidência.

O Contexto das Acusações de 2015

A controvérsia original remonta a 2015, quando a revelação de um pagamento de 2 milhões de francos suíços feito pela Fifa a Platini em 2011, autorizado por Blatter, desencadeou uma série de processos disciplinares e criminais. Na época, Platini era considerado o favorito para suceder Blatter na presidência da entidade, mas as acusações resultaram em sua suspensão do futebol.