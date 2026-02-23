A Fifa fez uma proposta para a criação de uma nova regra no futebol. A entidade propõe à associação internacional (IFAB), responsável por regular as regras do futebol, que todo jogador que receber atendimento médico cumpra 1 minuto fora de campo. A proposta será discutida no próximo sábado, 28, em reunião anual da organização.

De acordo com a BBC, o objetivo é diminuir a perda de tempo no futebol e as “ceras” feitas por atletas que fingem lesão.

No momento, não existe nenhuma determinação de tempo mínimo ou máximo para jogadores que passam por atendimento médico. O atleta que recebe o atendimento aguarda o sinal positivo do árbitro para retornar ao campo, geralmente no lance em sequência.

Em 2023/24, a Premier League estabeleceu 30 segundos como tempo mínimo fora de jogo para o atleta em atendimento médico. Em encontro, a Fifa já realizou testes na Copa Árabe, em dezembro de 2025, mas com dois minutos de tempo como regra.

Além da nova regra, a reunião também vai discutir o uso do VAR em mais situações de uma partida de futebol.