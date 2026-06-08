O ex-jogador de futebol francês Lassana Diarra e a Fifa chegaram a um acordo nesta segunda-feira, 8, e encerraram todos os processos judiciais entre as partes. A disputa, que se estendia por anos, envolvia uma reivindicação de Diarra por uma indenização de 65 milhões de euros (cerca de R$ 390 milhões) à entidade e à Federação Belga de Futebol, referente a direitos de transferência, conforme apurado pela AFP.

Entenda a origem da disputa judicial

O litígio teve início em 2014, quando Lassana Diarra rescindiu seu contrato com o clube russo Lokomotiv Moscou após um desentendimento salarial. Posteriormente, ao tentar assinar com o clube belga Charleroi, a transferência foi frustrada.

O Charleroi temia ser responsável por uma indenização ao Lokomotiv, seguindo as regras da Fifa vigentes na época. Este receio impedia a concretização de novas transferências para o jogador.

Decisão do Tribunal Europeu e impacto nas regras da Fifa

Um desdobramento crucial para o caso ocorreu em 4 de outubro de 2024. O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) decidiu que certas regras da Fifa sobre transferências internacionais de jogadores eram contrárias ao direito da União Europeia.

Detalhes do acordo entre Diarra e Fifa

Apesar do acordo que põe fim à longa saga judicial, a Fifa declarou que não reconhece qualquer culpa e não efetuou qualquer pagamento de indenização a Lassana Diarra. Este posicionamento foi parte do comunicado oficial sobre o encerramento dos processos, de acordo com a apuração.