A seleção francesa de futebol perdeu a liderança do ranking da FIFA, caindo da primeira para a terceira posição, após ser derrotada em um amistoso contra a Costa do Marfim. A Argentina assumiu o topo, com a Espanha em segundo lugar.

Derrota em amistoso custa liderança à França

A derrota da seleção francesa ocorreu na noite de quinta-feira, 4, em um amistoso contra a Costa do Marfim. O placar do jogo foi de 2 a 1 para a Costa do Marfim, em uma virada disputada no Stade de la Beaujoire, em Nantes. Antes do confronto, a França ocupava o topo do ranking com 1877.32 pontos. A perda de 7.89 pontos a deixou com 1869.43 pontos, resultando na queda para a terceira posição.

Argentina e Espanha sobem no pódio

Com a queda da França, a Argentina assumiu a primeira colocação do ranking da FIFA, registrando 1874.81 pontos. A Espanha, por sua vez, subiu para o segundo lugar, com 1873.01 pontos. A seleção francesa havia alcançado a liderança do ranking no início de abril de 2026. A Argentina retornou ao topo em junho de 2026, após a Espanha ter liderado em julho de 2025 e a própria França em abril de 2026.

Situação da seleção brasileira no ranking

A seleção brasileira se mantém na sexta posição do ranking, com 1762.66 pontos. A equipe tem a chance de subir para a quinta colocação, ultrapassando Portugal (1763.83 pontos), dependendo do resultado de seu amistoso contra o Egito. A partida será disputada no sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.

Top 10 do Ranking FIFA atualizado

A FIFA adota um sistema de atualização do ranking em tempo real, o que significa que as posições podem mudar rapidamente com o desenrolar das partidas. Após a atualização mais recente, o top 10 do ranking da FIFA é composto por: