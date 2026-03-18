A Confederação Africana de Futebol (CAF) oficializou, na última terça, 17, a retirada do título da Copa Africana de Nações (CAN) 2025 da seleção do Senegal. A decisão administrativa declarou o Marrocos campeão, revertendo o resultado da final disputada em janeiro após o abandono temporário de campo dos senegaleses. Sadio Mané, destaque do país vencedor, fez duras críticas à decisão.

O motivo da punição e a reação de Sadio Mané

O Comitê de Apelações da CAF baseou-se nos artigos 82 e 84 do regulamento disciplinar para aplicar uma derrota por W.O. ao Senegal. O incidente ocorreu em 18 de janeiro de 2026, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, quando os jogadores senegaleses paralisaram o jogo por 20 minutos em protesto contra um pênalti polêmico para o Marrocos.

O atacante Sadio Mané manifestou profunda indignação com a medida em suas redes sociais. “Há corrupção demais no nosso jogo, e isso está matando a paixão de milhões de torcedores”, declarou o craque. Mané enfatizou que a decisão ignora o mérito esportivo, uma vez que o Senegal retornou ao gramado e venceu a partida na prorrogação.

Recurso ao CAS e sanções financeiras

A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) anunciou que levará o caso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS/TAS), na Suíça. A defesa sustenta que, como o jogo foi concluído regularmente após a interrupção, a tese de abandono é inválida. Apesar de herdar o título, a seleção do Marrocos também sofreu punições da CAF:

Multa de 100 mil dólares por falhas técnicas no sistema de VAR durante a final.

Multa de 50 mil euros devido à conduta inadequada dos gandulas na decisão.

O desfecho definitivo da CAN 2025 agora depende do parecer jurídico da corte internacional, que analisará se a interrupção temporária justifica a perda do troféu conquistado em campo pelo Senegal.