O futebol movimenta incontáveis cifras todos os anos. Não à toa, virou sinônimo de investimento para astros do cinema, cantores e mesmo atletas de outros esportes. Hoje em dia, mesmo clubes da elite do futebol mundial têm investidores famosos.

A lógica recente fez times importantes no cenário mundial saírem das mãos de empresários bilionários, oligarcas, xeiques e famílias tradicionais e passarem para astros de Hollywood. Veja a seguir uma lista com exemplos de famosos que têm times de futebol:

Michael B. Jordan – Bournemouth 

Michael B. Jordan com a camiseta do Bournemouth – Reprodução/@michaelbjordan e @afcb

Queridinho de Hollywood e estrela da franquia Creed, Michael B. Jordan não é apenas um grande ator e produtor de cinema, o astro é também investidor no mercado dos esportes. Em 2022, o Bournemouth foi vendido para o bilionário Bill Foley, que colocou o ator como um dos acionistas minoritários do clube.

Na gestão Foley, o time da costa sul da Inglaterra se tornou mais competitivo, com a estratégia de captação de jovens jogadores. O negócio mais recente do clube foi a contratação do atacante Rayan, do Vasco. Jordan já foi usado como modelo de uniformes lançados pelos Cherries nos últimos anos.

Ryan Reynolds e Rob McElhenney – Wrexham AFC 