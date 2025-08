Quem é Neto, goleiro alvo do Botafogo para substituir John

O Botafogo está em negociações avançadas com o goleiro Neto para substituir John, que deve se transferir para o West Ham. O jogador está no último ano de contrato com o Bournemouth, da Inglaterra, pode ser anunciado em breve como novo reforço do Glorioso. Além de Neto, a diretoria do clube carioca ainda trabalha com outros quatro nomes para a meta do time alvinegro, todos mantidos em sigilo.

A proposta do clube carioca para Neto prevê um vínculo de dois anos, com opção de renovação por mais uma temporada. Para acertar seu retorno ao Brasil, Neto precisará rescindir contrato com o Bournemouth, o que permitirá sua chegada sem custos de transferência.

Na última temporada, o goleiro atuou por empréstimo no Arsenal, onde disputou apenas uma partida.

Quem é Neto

Norberto Murara Neto, 36, goleiro nascido em Araxá, foi revelado pelo Athletico Paranaense em 2009. Atuou por mais de uma década na Europa, com passagens por Fiorentina, Juventus, Valencia e Barcelona e, atualmente, defende o Bournemouth, da Premier League.

Pelo clube inglês, disputou 63 partidas até aqui. Na temporada anterior, esteve emprestado ao Arsenal, onde só entrou em campo na vitória sobre o Girona, na Champions League.

O arqueiro foi convocado para os Jogos Olímpicos de Londres 2012, atuando nas duas primeiras partidas da fase de grupos antes de passar a ser reserva e conquistar a medalha de prata naquela edição; fez sua estreia pela seleção principal do Brasil em 2018, num amistoso contra El Salvador.

Os números de Neto na carreira

Athletico-PR

42 jogos

3.715 minutos em campo

Fiorentina

101 jogos

9.120 minutos em campo

Juventus

22 jogos

1.995 minutos em campo

Valência

80 jogos

7.200 minutos em campo

Barcelona

21 jogos

1.920 minutos em campo

Bournemouth

63 jogos

5.625 minutos em campo

Arsenal

1 jogo

90 minutos em campo