Morreu nesta quinta-feira, 4, o ex-jogador João Leiva Campos Filho, o Leivinha, aos 76 anos. Ídolo histórico do Palmeiras e do Atlético de Madrid, o antigo meia-atacante enfrentava uma batalha contra o mal de Alzheimer.

“Morreu nesta quinta-feira (4) João Leiva Campos Filho, um dos grandes ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Craque com os pés e a cabeça, Leivinha foi um dos símbolos da Segunda Academia, que encantou o Brasil na primeira metade da década de 1970. Um meia-atacante de toques rápidos e excelente finalização, presente entre os 15 maiores artilheiros da história do clube e entre os cinco que mais foram às redes pelo Verdão em Campeonato Brasileiro. Foram 267 jogos no total, 108 gols anotados e um legado que atravessou gerações”, escreveu o Palmeiras em nota.

Símbolo da Segunda Academia do Palmeiras, que marcou época nos anos 1970, Leivinha nasceu em Novo Horizonte, em 11 de setembro de 1949 e chegou ao Verdão em 1971, vindo da Portuguesa.

Leivinha, jogador do Palmeiras (Jose Pinto/Placar) Capa da revista Placar, edição 214, 26 de abril de 1974. Leivinha, jogador do Palmeiras (Lemyr Martins/Placar) Capa da revista Placar, edição 232, 30 de agosto de 1974. Leivinha fez 108 gols em 267 partidas com a camisa alviverde (J. B. Scalco/Placar) Time posado do Palmeiras, Campeão Brasileiro de Futebol: em pé, Eurico, Leão, Luís Pereira, Alfredo, Dudu e Zeca; agachados, Ronaldo, Leivinha, Madruga, Ademir da Guia e Nei (Manoel Motta/Placar) Capa da revista Placar, edição 121, 07 de julho de 1972. Leivinha, do Palmeiras, no jogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol (Lemyr Martins/Placar) Time posado do Palmeiras, em pé: Eurico, Leão, Dudu, Luis Pereira, Alfredo e Zaca; agachados: Edu, Leivinha, César, Ademir da Guia e Nei, time que venceu o Campeonato Paulista de 1972, no Estádio do Pacaembu (Lemyr Martins/Placar) Capa da revista Placar, edição 194, 30 de novembro de 1973. Time posado do Palmeiras, na final do jogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista de Futebol, no estádio do Morumbi (Lemyr Martins/Placar) Time posado do Palmeiras (Amilton Vieira/Placar) Rivelino, do Corinthians, contra Leivinha, do Palmeiras, na final do Campeonato Paulista (J. B. Scalco/Placar) Júnior e Leivinha, comentaristas esportivos do canal Sportv, durante a cobertura da Copa do Mundo de Futebol (Ricardo Correa/Placar) Leivinha, do Palmeiras, contra Gerson, do São Paulo, no jogo pelo Campeonato Paulista de 1971 (Lemyr Martins/Placar) Jairzinho e Leivinha, do Brasil no jogo amistoso entre Brasil 1 x 0 Bulgária, no Estádio do Maracanã (Fernando Pimentel/Placar) Equipe da seleção braisleira posada, antes do jogo amistoso entre Brasil 2 x 0 Paraguai, no estádio Maracanã (Sergio Werneck/Placar) Capa da revista Placar, edição 285, 12 de setembro de 1975. Capa da revista Placar, edição 1236, de Setembro de 2002. Emerson Leão, e na barreira: Edu Bala, Zeca, Alfredo, Leivinha e Ademir, todos do Palmeiras (Manoel Motta/Placar) Veja também Conheça luxuoso hotel em que seleção brasileira ficará na Copa Retrô Day: como seria o Brasileirão com uniformes clássicos

Ele iniciou a vida futebolística aos 15 anos de idade no Linense. As boas atuações o levaram para a Portuguesa já no ano seguinte, em 1966. Cinco anos depois, chegaria ao Palmeiras, onde marcaria história com a camisa 8.

“Três ou quatro dirigentes do Palmeiras foram lá e me contrataram. Para mim, foi ótimo. Havia necessidade de ir para um time em que eu pudesse ser campeão”, relembrou em entrevista ao site do clube. No Verdão, desenvolveu o que viraria uma de suas marcas: a precisão no cabeceio, apesar da estatura mediana (1.75m).

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A estreia pelo Palmeiras foi na goleada por 4 a 0 contra o Guarani e seguida de uma era marcante na história alviverde, faturando o bicampeonato brasileiro (1972 e 1973) e o bi paulista (1972 e 1974).

Ainda conquistou torneios amistosos de prestígio para a época, como o Torneio Laudo Natel de 1972 e o Troféu Ramón de Carranza em 1974 e 1975. No clube, disputou 267 partidas (158 vitórias, 80 empates e 29 derrotas) e fez 108 gols.

Leivinha trabalhou muitos anos como comentarista e era tio de Lucas Leiva, volante que deixou sua marca por Grêmio, Liverpool e seleção brasileira.

Leivinha na PLACAR

O ídolo alviverde foi figurinha carimbada em diversas capas e reportagens de PLACAR. Em edição de outubro de 1970, o atacante da Portuguesa era tratado como “o jogador mais cobiçado do Brasil”, com propostas de diversos clubes, até Milan e Real Madrid.

Leivinha já demonstrava entusiasmo caso seu futuro fosse no Palmeiras: “Não considero esta a minha melhor fase, mas tenho certeza que ela subiria 100% se eu passasse a jogar com César [Maluco].”

Levinha teve de ficar seis meses sem jogar até o Palmeiras vencer o “leilão”. Ele chegou ao clube já pensando em seleção brasileira e reforçando seu desejo de atuar com César (que enfrentava crise com a diretoria).

Juntos, os dois conquistariam o Paulista de 1972 e 1974 e o Campeonato Brasileiro de 1972 e 1973, formando um dos ataques mais lendários do Verdão.

Em edição dE PLACAR publicada em agosto de 1997, o jornalista Paulo Vinícius Coelho descreveu o antigo craque como “uma espécie de Edmundo que não se metia em confusão”.

“João Leiva Filho, o Leivinha, foi ídolo de todo palmeirense que começou a acompanhar futebol nos anos 70. Era uma espécie de Edmundo que não se metia em confusão. Ele chegou ao Verdão em 1971, vindo da Portuguesa, e ficou até 1975, quando rumou para o Atlético de Madrid, junto com o zagueiro Luís Pereira. Retornou ao Brasil em 1979, pelo São Paulo. Foi campeão paulista (1972 e 1974) e brasileiro (1972/73) pelo Palmeiras, onde marcou 104 gols em 266 partidas. No Atlético de Madrid, ganhou o campeonato espanhol (1977) e fez 40 gols (83 jogos)”, registrou à época.

As boas atuações na década de 1970 o levaram à Copa do Mundo de 1974. Acabou negociado com o Atlético de Madrid no ano seguinte, onde também fez história.

“Lembro que fomos contratados pelo Atlético já no avião de volta para o Brasil. Assim que chegamos, tivemos que pegar outro voo para a Espanha para assinar o contrato. Eu tinha feito uma promessa ao meu avô, que era espanhol, que um dia eu jogaria na Espanha. Graças a esse título, consegui cumprir minha palavra com ele”, contava o histórico jogador.

Com a camisa colchonera, fez um hat-trick logo na estreia, contra o Salamanca, e se notabilizou na conquista da Copa do Rei de 1975/76 e do Espanhol 1976/77. Foram 90 partidas e 41 gols pelo clube espanhol.

Em 1979, chegou a se transferir para o São Paulo, onde fez apenas 11 jogos e marcou dois gols. As seguidas lesões abreviaram sua carreira, encerrada com apenas 29 anos. Depois da aposentadoria, ainda trabalhou como comentarista de futebol.

Os títulos da carreira de Leivinha

Palmeiras

Campeonato Paulista: 1972 e 1974

Campeonato Brasileiro: 1972 e 1973

Troféu Ramón de Carranza: 1974 e 1975

Atlético De Madrid



Campeonato Espanhol: 1976–77

Copa do Rei: 1975–76

Seleção brasileira