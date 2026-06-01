O Museu do Futebol abre nesta segunda-feira, 1º, as inscrições para o Concurso de Crônicas e Contos 2026. De abrangência nacional, a iniciativa está em sua quinta edição e tem o objetivo de estimular e reconhecer a produção escrita com a temática do esporte mais popular do país. Este ano, o tema é Mulheres em Campo – um “esquenta” para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será realizada no Brasil em 2027.

As inscrições seguem abertas até 30 de junho, através do formulário digital, de forma totalmente gratuita. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O regulamento do concurso e o link para o formulário de inscrição já estão disponíveis.

Os 20 textos vencedores receberão prêmio em dinheiro nos valores de R$ 3 mil para o primeiro lugar; R$ 2 mil para o segundo; R$ 1.500 para o terceiro, e R$ 800 do quarto ao vigésimo lugares. Além disso, os textos serão divulgados pelos canais oficiais do Museu do Futebol e publicados em um livro, a ser lançado em 2027, com distribuição gratuita. O concurso é realizado novamente em parceria com a Revista PLACAR, que apoia a iniciativa desde sua primeira edição.

Todas as pessoas podem se inscrever no concurso, desde que tenham uma boa história para contar dentro do tema proposto.

Ele é aberto para escritores e escritoras profissionais ou amadores, estudantes, curiosos ou para quem quer se aventurar na escrita pela primeira vez. Os textos inscritos precisam ter até 3.300 caracteres com espaço e ser inéditos (inclusive na internet). Uma mudança importante este ano é que os arquivos de texto não podem ter os nomes dos autores, para que o julgamento seja feito de forma anônima. Na hora da inscrição, além do texto em .PDF, os participantes precisarão fornecer um documento de identificação (em .PDF ou arquivo de imagem). Pessoas com menos de 18 anos deverão enviar um termo de autorização assinado pelo responsável legal – um modelo está disponível na página do concurso.

Histórico

Desde que foi criado, em 2022, o Concurso de Crônicas e Contos do Museu do Futebol já recebeu mais de 2.200 inscrições. O sucesso da iniciativa provocou o seu crescimento: se na primeira edição eram apenas três textos premiados, desde 2025 são 20 vencedores, com a publicação de um livro com todos os ganhadores.

Os textos de 2022 a 2024 fizeram parte da coletânea Na Ponta das Canetas; já os ganhadores de 2025 foram publicados no livro ¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa, que acaba de ser lançado.

Ambos foram editados pela Patuá e estão disponíveis para retirada gratuita na Biblioteca do Museu do Futebol (de terça a sábado, das 10h às 17h).

Serviço

Concurso de Crônicas e Contos do Museu do Futebol 2026

Inscrições de 1º a 30 de junho de 2026

Sobre o Museu do Futebol

Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.

O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.

Patrocinadores e parceiros

A Temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil, Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, do Itaú Unibanco; Arkema; do Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e dos parceiros de mídia Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.