A energia da arquibancada pode estar na sala da sua casa durante os jogos de futebol. A LG Electronics apresenta uma linha de Smart TV que transforma cada partida em um espetáculo particular: a LG 4K QNED73, com o Modo Esportes pronto para ser ativado.

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Disponível nas versões de 50, 55, 65, 75 e 86 polegadas, os modelos são equipados ideais para assistir aos jogos da Copa e contam com o processador Alpha 7 AI 4K de 8ª geração. A novidade traz o que há de melhor em tecnologia e dá tons de Arena Esportiva LG para o ambiente em que as partidas forem exibidas.

IA em campo

O trato na imagem ganha o reforço do Cores Dinâmicas QNED, entregando 100% de volume de cor, evidenciando dos gramados de cada uma das 16 cidades-sede até cada detalhe dos uniformes dos jogadores que disputarão a principal competição de futebol do mundo.

Para minimizar os gargalos da transmissão de sinais de imagem comprimidos, as QNED73 utilizam inteligência artificial para realizar o AI Super Upscaling 4K na reconstrução de texturas fundamentais da partida. Por isso, a bola, por exemplo, ganha contornos mais nítidos.

Modo Esportes e Alerta de Esportes

O clima de estádio fica completo com um som poderoso do recurso AI Sound Pro. Com ele, o áudio comum da transmissão vira um potente 3D envolvente mesmo para quem não está torcendo. Além disso, o Modo Esportes, de configuração nativa, otimiza automaticamente imagem e som para transmissões esportivas.

Uma dificuldade atualmente é saber onde determinado jogo será exibido. A QNED73 avisa na tela, em notificações personalizadas para o seu time favorito, quando o jogo vai começar. Os gols marcados e atualizações importantes mesmo que você esteja assistindo a outro conteúdo também podem ser exibidos ali de maneira prática.

“Neste ano, a LG sabe que o brasileiro não quer perder nenhum lance, e por isso, a QNED73 foi pensada para ser a verdadeira parceira do torcedor. Usamos a AI para dar um show na imagem e no som, mas também criamos recursos muito práticos, que avisam na tela quando o jogo vai começar ou quem fez o gol. É a tecnologia trabalhando a nosso favor para garantir a melhor festa na sala de casa”, comenta Diego Oliveira, gerente de televisores na LG Electronics Brasil.

A tecnologia ainda tem controle de spoiler para quem prefere ver a partida depois de maratonar uma série ou jogar videogame. E sobre videogame, a QNED73 também é um hub completo de entretenimento com suporte a plataformas de jogos em nuvem, incluindo Xbox. Isso significa que é possível jogar diretamente na TV, sem a necessidade de console.

Principais recursos