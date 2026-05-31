As gigantes do material esportivo Adidas, Nike e Puma consolidam presença na Copa do Mundo de 2026. Juntas, elas fornecerão uniformes para 37 das 48 seleções participantes, representando 77% do total. Segundo o site Infomoney, apesar do aumento no número absoluto de equipes patrocinadas, em comparação com 2022, a participação percentual combinada das três marcas registrou uma leve queda em relação aos 81% observados na Copa do Catar, que contava com 32 países.

Marcas Esportivas na Copa do Mundo de 2026

A Copa de 2026 será a maior da história, com a participação de 48 seleções e sediada conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá, com 16 cidades-sedes. O torneio projeta um impacto econômico significativo, com estimativas de mais de US$ 40,9 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) global e a criação de 824 mil empregos.

Adidas: Liderança e Mudanças de Parceria

A Adidas se destaca como a principal fornecedora, equipando 14 seleções, o dobro da última Copa, incluindo potências como Alemanha, Argentina e Espanha. Contudo, a histórica parceria de 73 anos entre a Alemanha e a Adidas, que gerava cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 275 milhões) anuais à seleção alemã, será encerrada após este torneio, com a Nike assumindo a partir de 2027.

Em 2025, a Adidas reportou um aumento de 17% nos estoques, alcançando 5,832 bilhões de euros, e um crescimento de 15% nas receitas com vestuário, impulsionado pelos uniformes das seleções.

Nike: Patrocínios e Novo Contrato com a Seleção Brasileira

A Nike segue de perto, patrocinando 12 seleções, entre elas quatro das oito campeãs mundiais: seleção brasileira, França, Uruguai e Inglaterra.

O contrato atual da Nike com a seleção brasileira, válido até 2026, prevê um desembolso de US$ 35 milhões anuais. Um novo acordo, que entrará em vigor a partir de 2027 e se estenderá até 2038, estabelece valores entre US$ 105 milhões e US$ 120 milhões anuais, dependendo das metas atingidas.

Uma análise da RBC Capital Markets sugere que a Copa pode adicionar US$ 1,3 bilhão em receitas à Nike. Elliot Hill, CEO da Nike, afirmou que as reservas de produtos por parceiros atacadistas aumentaram 40% em relação à Copa de 2022.

Puma e Outras Marcas: Expansão e Novas Entradas

A Puma, por sua vez, fornecerá materiais para 11 seleções, como Portugal, Egito e Marrocos, um aumento significativo em relação aos 6 participantes que patrocinava em 2022.

Além das três gigantes, outras marcas como Kappa, Majid e Marathon, que estiveram na Copa de 2022, retornarão, e sete novas fornecedoras farão sua estreia. A espanhola Kelme é a única entre as marcas menores a vestir mais de um time nacional, com Bósnia e Herzegovina e Jordânia.