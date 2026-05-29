Apesar da temporada frustrante, e sem títulos, o Real Madrid segue no topo do mundo. De acordo com o prestigiado ranking anual divulgado pela revista Forbes nesta sexta-feira, 29, pelo quinto ano consecutivo o clube espanhol foi eleito pela publicação como o mais valioso do planeta. A avaliação da equipe merengue atingiu a impressionante marca de 9,5 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 47,8 bilhões na cotação atual).

Logo atrás dos merengues, o rival Barcelona assegurou a segunda colocação global, avaliado em 7,5 bilhões de dólares (R$ 37,7 bilhões), superando as dificuldades econômicas recentes graças à reestruturação.

O gigante inglês Manchester United fecha o pódio dos três primeiros colocados, avaliado em US$ 7,2 bilhões (R$ 36,2 bilhões). Apesar da soberania da dupla da Espanha nas primeiras colocações, a Premier League demonstra sua força financeira como bloco: das dez posições mais valiosas do mundo, seis pertencem a clubes do futebol inglês.

Os critérios de avaliação baseiam-se em valores empresariais estruturados (patrimônio líquido somado à dívida líquida), além de transações históricas de mercado, parcerias comerciais bilionárias e projeções econômicas de longo prazo de cada liga.

O salto financeiro do Real Madrid é impulsionado por uma combinação de fatores estratégicos. O clube colhe os frutos comerciais da conclusão definitiva das reformas e da modernização do Estádio Santiago Bernabéu, que transformou a arena em um polo multiuso de faturamento diário com shows e eventos extra-futebol.

Além disso, os acordos de exploração assinados com os grupos Sixth Street e Legends, somados ao forte apelo de imagem gerado pelo atual elenco de astros galácticos com Kylian Mbappé, Vinicius Jr. e Jude Bellingham, mantêm as receitas de patrocínio e direitos internacionais de transmissão em patamares recordes na história do esporte.

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