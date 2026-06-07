O ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, apresentou um novo pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 1º de junho de 2026.

A solicitação visa a retirada do caráter hediondo da pena de nove anos de prisão que ele cumpre por estupro coletivo na Itália, com o objetivo de progredir para o regime semiaberto. A decisão sobre o pedido está nas mãos do ministro Luiz Fux, de acordo com informações do ge.

Argumentos da Defesa e Condenação

A defesa de Robinho argumenta que a condenação imposta pela Justiça italiana em janeiro de 2022, referente a um estupro coletivo ocorrido em Milão em 2013, não classificava o crime como hediondo. Segundo os advogados, a inclusão do caráter hediondo à pena foi feita pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao homologar a sentença no Brasil, o que agravaria indevidamente as condições de cumprimento da pena.

Se o pedido for acatado, Robinho poderá ter a possibilidade de trabalhar ou estudar durante o dia, retornando ao presídio à noite.

Trajetória na Prisão e Redução de Pena

Robinho foi detido no Brasil em 21 de março de 2024, após o STJ decidir que ele deveria cumprir a sentença no país, uma vez que a Constituição brasileira proíbe a extradição de cidadãos natos. Ele cumpriu inicialmente sua pena na Penitenciária II de Tremembé e foi transferido para o Centro de Ressocialização de Limeira (SP) em novembro de 2025.

A unidade de Limeira é considerada modelo, abrigando réus primários com penas menores de dez anos e sem ligação com facções. Em janeiro de 2026, Robinho obteve uma redução de 160 dias em sua pena por comprovar participação em atividades de estudo e trabalho.

Vinte Anos da Estreia em Copas do Mundo

A solicitação da defesa de Robinho ocorre em um mês simbólico para sua carreira esportiva. Em 13 de junho de 2006, há quase 20 anos, o então atacante, com 22 anos, estreava em Copas do Mundo pela seleção brasileira na Alemanha.

Na ocasião, ele entrou em campo substituindo Ronaldo Fenômeno na vitória por 1 a 0 sobre a Croácia, com um gol marcado por Kaká. Robinho, que na época jogava pelo Real Madrid, também participou de outros jogos no Mundial de 2006 e retornou ao Mundial em 2010, na África do Sul, onde marcou dois gols.