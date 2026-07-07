Um dia após a eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Neymar Pai publicou uma carta aberta direcionada ao filho. O empresário pede que o camisa 10 não encerre a carreira.

Em tom emotivo, afirmou que o atacante deve “voltar a sorrir dentro de campo” e adiar qualquer decisão definitiva sobre o futuro.

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A mensagem foi divulgada nas redes sociais na noite da última segunda-feira, 6, um dia depois da derrota por 2 a 1 para os noruegueses. Após a partida, Neymar confirmou sua aposentadoria da Amarelinha.

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Ao longo do texto, Neymar Pai relembra a trajetória do filho desde a infância, destaca os desafios enfrentados pela família e afirma que o jogador voltou a estar saudável após um período marcado por lesões. “Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo”, escreveu.

O empresário também pediu que o camisa 10 não tome decisões em meio à frustração pela eliminação. “Não carregue o peso das decisões, das críticas, das expectativas. O futuro pertence a Deus”, afirmou.

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