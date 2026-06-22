A partida entre França e Iraque, válida pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026, é a primeira do torneio a ser suspensa por condições climáticas adversas. O confronto foi interrompido no intervalo, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, após a emissão de alertas de tempestade com raios na região. A França vencia por 1 a 0 no momento da paralisação.

O sistema de som do estádio orientou torcedores a procurarem abrigo, enquanto jogadores, integrantes das comissões técnicas e a equipe de arbitragem permaneceram fora do gramado. A retomada da partida depende da melhora das condições meteorológicas e do cumprimento dos protocolos de segurança adotados nos Estados Unidos para eventos ao ar livre.

De acordo com as regras locais, um jogo deve ser interrompido sempre que raios forem detectados nas proximidades do estádio. Nesses casos, é iniciada uma contagem mínima de 30 minutos, reiniciada a cada novo registro de atividade elétrica na área. Antes mesmo da bola rolar, a organização já monitorava a possibilidade de tempestades severas na Filadélfia.

Ainda nesta segunda-feira, 22, horas antes da bola rolar para Noruega x Senegal, uma tempestade caiu nos arredores do MetLife Stadium, em Nova Jersey. Alertas de segurança chegaram a ser acionados e a ocorrência terminou 30 minutos depois.