A chuva que caiu na região do MetLife Stadium, em Nova Jersey, na véspera da partida entre Brasil e Marrocos, que acontece neste sábado, 13, ligou o alerta em vários sentidos na Copa do Mundo. O protocolo contra tempestade provavelmente interromperia a partida por pelo menos 30 minutos.

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De acordo com a previsão do tempo, no entanto, não deve chover na cidade de East Rutherford, local em que está localizado o palco do primeiro confronto do Grupo C do Mundial. A temperatura deve variar entre 20 e 32ºC ao longo do dia.

Acontece que Marrocos e Brasil haviam acabado de deixar o estádio para o reconhecimento do gramado e a entrevista oficial quando raios puderam ser vistos à distância. Minutos depois, nuvens espessas cobriram o estádio e a chuva caiu como uma tempestade de verão.

As autoridades americanas exigem que eventos realizados ao ar livre sejam interrompidos quando uma tempestade estiver próxima. O protocolo exige a paralisação do jogo para tempestades em um raio de até oito quilômetros de distância, com impacto em até 10 minutos.

Quando o jogo é interrompido

Com o aproximar de uma tempestade em um raio de até 8 km, com impacto em 10 minutos. As arquibancadas precisam ser esvaziadas e as pessoas que estiverem no campo encaminhadas para áreas protegidas

Apesar do protocolo ser inicialmente americano, com alertas disparados pelo NWS (Serviço Nacional de Meteorologia, na sigla em inglês) Canadá e México, também anfitriões desta Copa, adotaram o mesmo sistema.

No Mundial de Clubes, realizado em 11 cidades-sedes dos EUA no ano passado, seis partidas foram atrasadas.