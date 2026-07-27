A temporada 2026/27 do campeonato europeu está prestes a começar. Depois da Copa do Mundo de 2026, os clubes iniciaram suas apresentações, com novos reforços e especulações da janela de transferências.

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Quando começam os principais campeonatos europeus?

  • Copa da Liga Inglesa: 1º de agosto
  • Copa da Itália: 8 de agosto
  • Copa da Inglaterra: 8 de agosto
  • Supercopa da Uefa: 12 de agosto
  • La Liga (Espanha): 14 de agosto
  • Supercopa da França: 16 de agosto
  • Supercopa da Inglaterra: 16 de agosto
  • Premier League (Inglaterra): 21 de agosto
  • Ligue 1 (França): 21 de agosto
  • Copa da Alemanha: 21 de agosto
  • Série A (Itália): 22 de agosto
  • Supercopa da Alemanha: 22 de agosto
  • Bundesliga (Alemanha): 28 de agosto
  • Copa da França: fase preliminar em agosto
  • Champions League: 8 de setembro (fase de liga)
  • Europa League: 16 de setembro (fase de liga)
  • Copa do Rei (Espanha): 26 de setembro
  • Conference League: 15 de outubro (fase de liga)