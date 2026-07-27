A temporada 2026/27 do campeonato europeu está prestes a começar. Depois da Copa do Mundo de 2026, os clubes iniciaram suas apresentações, com novos reforços e especulações da janela de transferências.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Quando começam os principais campeonatos europeus?

Copa da Liga Inglesa: 1º de agosto

1º de agosto Copa da Itália: 8 de agosto

8 de agosto Copa da Inglaterra: 8 de agosto

8 de agosto Supercopa da Uefa: 12 de agosto

12 de agosto La Liga (Espanha): 14 de agosto

14 de agosto Supercopa da França: 16 de agosto

16 de agosto Supercopa da Inglaterra: 16 de agosto

16 de agosto Premier League (Inglaterra): 21 de agosto

21 de agosto Ligue 1 (França): 21 de agosto

21 de agosto Copa da Alemanha: 21 de agosto

21 de agosto Série A (Itália): 22 de agosto

22 de agosto Supercopa da Alemanha: 22 de agosto

22 de agosto Bundesliga (Alemanha): 28 de agosto

28 de agosto Copa da França: fase preliminar em agosto

fase preliminar em agosto Champions League: 8 de setembro (fase de liga)

8 de setembro (fase de liga) Europa League: 16 de setembro (fase de liga)

16 de setembro (fase de liga) Copa do Rei (Espanha): 26 de setembro

26 de setembro Conference League: 15 de outubro (fase de liga)