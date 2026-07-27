A temporada 2026/27 do campeonato europeu está prestes a começar. Depois da Copa do Mundo de 2026, os clubes iniciaram suas apresentações, com novos reforços e especulações da janela de transferências.
Quando começam os principais campeonatos europeus?
- Copa da Liga Inglesa: 1º de agosto
- Copa da Itália: 8 de agosto
- Copa da Inglaterra: 8 de agosto
- Supercopa da Uefa: 12 de agosto
- La Liga (Espanha): 14 de agosto
- Supercopa da França: 16 de agosto
- Supercopa da Inglaterra: 16 de agosto
- Premier League (Inglaterra): 21 de agosto
- Ligue 1 (França): 21 de agosto
- Copa da Alemanha: 21 de agosto
- Série A (Itália): 22 de agosto
- Supercopa da Alemanha: 22 de agosto
- Bundesliga (Alemanha): 28 de agosto
- Copa da França: fase preliminar em agosto
- Champions League: 8 de setembro (fase de liga)
- Europa League: 16 de setembro (fase de liga)
- Copa do Rei (Espanha): 26 de setembro
- Conference League: 15 de outubro (fase de liga)