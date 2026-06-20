Miguel Almirón entrou para a história da Copa do Mundo neste sábado, 20, ao se tornar o primeiro jogador expulso por infringir uma nova regra da Fifa voltada ao combate de ofensas em campo. O meia do Paraguai recebeu cartão vermelho durante a partida contra a Turquia após dirigir palavras a um adversário com a mão cobrindo a boca, gesto que agora pode ser punido pela arbitragem mediante revisão do VAR.

O lance ocorreu após uma discussão entre jogadores das duas seleções. Atletas turcos reclamaram imediatamente e solicitaram a revisão do vídeo. Após analisar as imagens, o árbitro confirmou a infração e expulsou Almirón.

A medida foi implementada pela Fifa para a Copa do Mundo de 2026 e busca coibir insultos, discriminação e possíveis episódios de racismo durante as partidas. A entidade entende que o gesto de cobrir a boca dificulta a identificação de ofensas e, por isso, passou a enquadrá-lo como conduta passível de punição disciplinar.

A medida ganhou força após um episódio envolvendo o argentino Gianluca Prestianni e o brasileiro Vinícius Júnior nos playoffs da Liga dos Campeões, no início de 2025. Na ocasião, Prestianni utilizou o gesto de cobrir a boca durante uma conversa com o atacante e acabou punido disciplinarmente, caso que ampliou o debate sobre a prática no futebol internacional.

Presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina já havia alertado que a entidade adotaria tolerância zero para esse tipo de conduta. Pela relação com o caso envolvendo Vinícius, a norma passou a ser chamada informalmente de “Regra Vini Jr.”.