Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia na manhã desta segunda-feira, 10. O tremor deixou ao menos 77 mortos, provocou o desabamento de estruturas em diferentes regiões do país e levou autoridades a suspender operações em aeroportos para inspeções de segurança.

Embora o impacto esteja concentrado principalmente na população civil, o futebol colombiano também sofreu consequências. A Dimayor, entidade responsável pelas principais competições do país, adiou as partidas previstas para esta segunda.

Em comunicado oficial, a liga manifestou solidariedade às vítimas do desastre e anunciou o adiamento por tempo indeterminado da partida entre Deportivo Pereira e Junior Barranquilla, válida pela quarta rodada do Torneio Clausura. A entidade justificou a decisão pelo fato de Pereira estar entre as cidades mais afetadas pelo terremoto.

“A Dimayor se solidariza com todos os integrantes do Deportivo Pereira, especialmente seus jogadores, membros da comissão técnica e suas famílias. Estamos ao lado deles neste momento difícil”, informou a organização.

Os estádios da Colômbia

O caso chama atenção porque parte dos principais clubes colombianos está localizada justamente nas regiões afetadas. Cali, Pereira, Ibagué e Manizales, que sediam equipes tradicionais como América de Cali, Deportivo Cali, Deportivo Pereira, Deportes Tolima e Once Caldas, sofreram com o desastre.

Até o momento, porém, não há relatos de jogadores profissionais feridos ou de danos confirmados em centros de treinamento. Também não foram anunciadas interdições dos principais estádios do país.

Entre eles, o Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, casa do Deportes Tolima, passou por verificação após o terremoto. Segundo autoridades locais, não foram identificados danos que impeçam sua utilização.

O clube recebe o Independiente del Valle nesta terça-feira, 11, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Outro fator considerado pelas autoridades é a ocorrência de réplicas. Novos tremores de menor intensidade foram registrados após o sismo principal, o que levou à manutenção de protocolos de prevenção.