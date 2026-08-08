Jorge Horácio Messi, pai de Lionel Messi, morreu na madrugada deste sábado, 8, em Rosário, na Argentina. Também agente e gestor da carreira do atleta, ele tinha 68 anos e enfrentava grave doença.

A família havia divulgado uma nota sobre seu estado de saúde durante a Copa do Mundo, em 16 de junho. Na ocasião, informou que ele seguia em recuperação, apesar da gravidade do quadro clínico, jamais especificado publicamente.

Quem foi Jorge Messi

Jorge Horacio Messi nasceu em Rosário, em 1958. Filho de uma família de origem italiana instalada na província de Santa Fé, trabalhou durante anos na indústria metalúrgica argentina. Foi nesse período que criou os quatro filhos ao lado de Celia Cuccittini.

Foi Jorge quem treinou Lionel nos primeiros passos no Grandoli, tradicional clube de bairro de Rosário. Após o filho ser diagnosticado com deficiência do hormônio do crescimento, o pai liderou as negociações que permitiram a mudança da família para a Espanha e convenceu o Barcelona a custear o tratamento médico do então adolescente de 13 anos.

Jorge foi o agente e protagonista em praticamente todas as grandes decisões profissionais de Lionel Messi, das renovações milionárias no Barcelona às transferências para Paris Saint-Germain e Inter Miami. Discreto e avesso aos holofotes, não pôde acompanhar as atuações de seu filho na Copa do Mundo de 2026, a última do craque.