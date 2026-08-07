Quatro gols na pré-temporada e um investimento de 10 milhões de libras (cerca de R$ 75 milhões na cotação da época) fizeram Brian Madjo ser um dos nomes mais comentados do Aston Villa neste início de temporada. O atacante, de 1,93 m e apenas 17 anos, é tratado como um “monstro físico”, superou impasses jurídicos e teve formação relativamente incomum.

Nascido em Enfield, no norte de Londres, filho de pais camaroneses, Madjo se mudou ainda criança para Luxemburgo. O pai, Guy Madjo, também foi atacante e passou por clubes ingleses como Tranmere Rovers, Plymouth Argyle e Aldershot Town. Em 2016, acabou condenado por agressão sexual na Inglaterra e nunca esteve ligado publicamente à ascensão do filho.

Ainda muito novo, Brian entrou nas categorias do Marisca Mersch antes de ir para o Racing Union Luxembourg. Posteriormente, foi observado e levado ao Centre de Formation National (CFN), principal centro de desenvolvimento da Federação Luxemburguesa.

A formação com proibições

Ainda adolescente, Madjo já era muito maior e mais forte do que praticamente todos os adversários. Assim, o caminho mais simples seria explorar essa vantagem física.

A diferença, no entanto, foi que em seus anos de Luxemburgo, treinadores o impediram de fazer isso. Em entrevista ao jornal Le Quotidien, o diretor técnico da Federação Luxemburguesa de Futebol, Manou Cardoni, explicou.

“Daqui a dois ou três anos, ele enfrentará jogadores tão fortes quanto ele. Então, nos treinamentos, criávamos regras para que ele não usasse seu corpo para resolver tudo. Também o colocávamos muitas vezes para jogar no meio-campo para desenvolver uma boa leitura do jogo”, disse o profissional.

Em vez de formar apenas um centroavante capaz de vencer os duelos físicos, o CFN procurou desenvolver um jogador confortável participando da construção das jogadas, entendendo espaços, jogando de costas para o gol e tomando decisões rápidas. Ou seja, buscou aumentar o repertório.

Durante a entrevista, Cardoni ainda faz questão de lembrar que Brian muitas vezes enfrentou preconceitos acerca de sua idade, em razão do tamanho em relação aos seus colegas de categoria de base. O dirigente, assim, o descreveu como “um garoto excepcional, inteligente, muito bem educado e apaixonado por futebol.”

A ascensão na França

Depois de dominar toda a categoria de base de Luxemburgo, o salto para os grandes centros começou em 2023, quando foi captado pelo centro de formação do Metz, da França. À época, Madjo tinha apenas 14 anos e rapidamente passou a atuar em categorias mais altas.

Em parte de sua passagem pela base francesa, foi treinado por Stéphane Léoni, que rasgou elogios ao atacante em uma entrevista ao Le Quotidien, em março de 2025. “Na minha opinião, Brian será um jogador de Champions League. Do nosso ponto de vista, é simples: ele tem tudo.”

Com 16 anos na época da entrevista, Madjo ainda não havia estreado profissionalmente. Léoni, porém, já esperava que o salto fosse acontecer, e apontava trabalhos intensos para Madjo evoluir em utilização do pé esquerdo, função de pivô e movimentação.

Artilheiro e com físico acima da média, não demorou para o garoto se destacar. Em agosto de 2025, estreou profissionalmente pelo Metz, em jogo contra o Strasbourg, pela Ligue 1. Brian Madjo tinha apenas 16 anos e 217 dias.

Chegada ao Villa e confiança de Emery

Ainda que Madjo fosse alvo de muitas observações, quando o Aston Villa entrou definitivamente na disputa, a contratação esteve longe de ser unanimidade. Segundo o The Athletic, profissionais do departamento de scouting acompanharam o garoto e a avaliação era de que ele ainda não justificava um investimento tão alto, apesar da força.

Na contramão, Unai Emery discordou e pediu que o chefe de observação do clube, Alberto Benito, aprofundasse a análise. Naquele momento, o Villa buscava um atacante jovem após a saída de Jhon Durán. Brian Madjo, então, apresentava um perfil de centroavante de 1,93 m, capacidade de atacar profundidade, jogar de costas para o gol e pressionar sem a bola.

Quando contratado, entre os 16 e 17 anos, Madjo não chegou à Inglaterra para atuar nas categorias de base. Tratado como um reforço pensado para o elenco principal e contratado para isso, o prodígio sofreu com um impasse.

Apesar de inglês, as regras da Fifa para transferências internacionais de menores de idade impediram seu registro. Dessa forma, com o recurso em andamento, o atacante passou cerca de seis meses sem poder disputar partidas oficiais, nem mesmo pelas categorias de base.

Madjo treinou diariamente com o elenco principal e deixou boa impressão, como apontou o The Athletic. A publicação relata que o jovem conquistou rapidamente comissão técnica e companheiros, a ponto de o volante Boubacar Kamara publicar ‘Free Madjo’ nas redes sociais quando o CAS (Corte Arbitral do Esporte) enfim liberou sua inscrição.

Agora liberado para atuar, Madjo está sendo muito utilizado na pré-temporada do Aston Villa, com quatro gols feitos em sete amistosos. Nesta sexta-feira, 7, foi titular diante do Bayern de Munique e venceu três dos sete duelos contra o sistema defensivo dos fortes Jonathan Tah e Kim Min-Jae.

É o ‘novo’ quem?

As comparações surgiram cedo. Pela combinação entre porte físico, velocidade e capacidade de atacar espaço, Madjo já foi relacionado a alguns dos principais centroavantes do futebol europeu.

A associação mais frequente é com Romelu Lukaku. Ambos reúnem força física acima da média e capacidade de dominar zagueiros no contato. Para Stéphane Léoni, porém, a comparação para por aí.

“Ele será melhor que Lukaku, porque é mais refinado. Lukaku depende muito da força física e praticamente só usa um pé. Brian é mais ágil e finaliza com os dois pés. Possui a mesma potência, mas sabe driblar, eliminar adversários e atuar pelos lados”, disse.

Quando questionado sobre quem realmente enxergava em Madjo, o treinador citou outro nome. “Seu perfil me lembra mais George Weah.”

Na Inglaterra, alguns veículos também recorreram a Didier Drogba, sobretudo pelo porte físico e pelo jogo aéreo. Aos 17 anos, porém, Madjo ainda está em processo de formação e tem características que continuam sendo lapidadas.

Luxemburgo ou Inglaterra?

Inglês de nascença e filho de camaroneses, Brian Madjo passou a adolescência sendo visto como uma das maiores promessas da história recente do futebol luxemburguês. Formado praticamente toda a infância no país, defendeu as categorias de base da seleção e chegou a manifestar o desejo de vestir a camisa da equipe principal no futuro.

Foi assim que o então técnico Luc Holtz o convocou, aos 16 anos, para duas Datas Fifa. Em março de 2025, fez dois amistosos por Luxemburgo, contra Suécia e Suíça. Em junho, voltou a ser chamado, quando encarou a seleção da Eslovênia, em novo amistoso.

O crescimento acelerado no Metz mudou a situação. Nascido em território inglês, Madjo também era elegível para defender a Inglaterra, que passou a convocá-lo para as categorias de base.

Atualmente, Brian Madjo tem sido convocado para a seleção inglesa sub-17 e pode ser mais uma estrela do English Team. Brilhando precocemente na Premier League pelo Aston Villa, o caminho para atuar pelos profissionais do país em que nasceu pode ser encurtado.