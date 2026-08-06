O Trabzonspor oficializou nesta quinta-feira, 6, a contratação do atacante Mohamed Salah, 34. Livre no mercado após o término de seu vínculo com o Liverpool, o astro egípcio acertou um contrato válido por duas temporadas com o clube turco, selando uma das transferências mais impactantes da história do país.

Para concretizar a operação, o clube montou uma engenharia financeira milionária e divulgou detalhes do acerto. O contrato prevê um rendimento total garantido de 17 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões) por temporada ao jogador.

A composição se dá da seguinte forma: o salário anual é de 10 milhões de euros líquidos por temporada (R$ 59 milhões), somado a um bônus de assinatura de 7 milhões de euros (R$ 41,3 milhões), também pago a cada ano de contrato.

Salah ainda terá direito a 20% de participação na venda de produtos licenciados ligados à sua marca, além de premiações adicionais por metas de gols, assistências e conquistas coletivas ao longo das competições. Pela intermediação do negócio, também foi acordado um valor equivalente a 5% da remuneração bruta para seus representantes.

“Estou muito feliz por estar neste ambiente incrível. Não me lembro de ter visto nada parecido antes. Há 25.000 pessoas aqui, é inacreditável. Já tive sucesso por onde passei e quero vencer também com o Trabzonspor”, declarou o atacante em sua apresentação.

A transferência marca o encerramento de um ciclo histórico de nove temporadas no Liverpool. Pelo clube inglês, Salah disputou 442 jogos, marcou 257 gols e distribuiu 120 assistências, conquistando títulos como a Liga dos Campeões (2019), o Mundial de Clubes (2019) e por duas vezes a Premier League (2020 e 2025).

Considerado o quarto time de maior expressão do futebol turco – atrás de Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas -, o Trabzonspor busca voltar ao protagonismo nacional. O último título nacional do clube foi na temporada 2021/22.