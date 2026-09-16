Raphinha segue brilhando com a camisa do Barcelona. Nesta quarta-feira, 16, durante a goleada blaugrana por 6 a 2 sobre o Racing Santander, por La Liga, o brasileiro balançou a rede três vezes, chegando a novas marcas pelo clube.

Com a atuação brilhante, o atacante chegou a 86 gols com a camisa do Barcelona. Assim, se torna o 25º maior artilheiro da história do time catalão, superando os ex-jogadores Xavi e Julio Salinas, que marcaram 85 vezes.

Raphinha começa temporada brilhando pelo Barcelona - Divulgação / FC Barcelona

Raphinha começa temporada brilhando pelo Barcelona – Divulgação / FC Barcelona

Desde 2022 na equipe, Raphinha tem 184 partidas. A média de 0,46 gols por jogo, no entanto, é impactada negativamente pelas duas primeiras temporadas, em que somou apenas 20 gols em 87 jogos. De 2024/25 em diante, fez 97 partidas e marcou 65 vezes.

O brasileiro, dessa forma, já é o jogador com mais bolas na rede entre todos do atual elenco. O camisa 11 tem confortável vantagem para o segundo colocado, Lamine Yamal, que marcou 57 vezes.

Novos recordes de Raphinha?

Raphinha ainda busca voos maiores no ranking de maiores goleadores brasileiros. No momento, está atrás apenas de Ronaldinho Gaúcho (93 gols), Neymar (105), Evaristo de Macedo (105) e Rivaldo (130). Tendo em vista a média atual e das últimas temporadas, é possivel que ao menos uma posição seja galgada no próximo um ano.

Na temporada atual, Raphinha tem 11 gols e três assistências em sete jogos. Artilheiro de La Liga com nove tentos, também lidera a lista de mais participações diretas. O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol 2026/27 com 18 pontos ganhos em 18 disputados.

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Maiores artilheiros da história do Barcelona

  1. Lionel Messi – 672 gols – 778 jogos
  2. César Rodríguez – 217 gols – 346 jogos
  3. Luis Suárez – 198 gols – 283 jogos
  4. László Kubala – 186 gols – 254 jogos
  5. Samuel Eto’o – 130 gols – 199 jogos
  6. Rivaldo – 130 gols – 235 jogos
  7. Patrick Kluivert – 122 gols – 257 jogos
  8. Robert Lewandowski – 120 gols – 192 jogos
  9. Carles Rexach – 120 gols – 443 jogos
  10. Hristo Stoichkov – 118 gols – 256 jogos
  11. Mariano Martín – 113 gols – 143 jogos
  12. Luis Enrique – 108 gols – 300 jogos
  13. Evaristo de Macedo – 105 gols – 151 jogos
  14. Neymar – 105 gols – 186 jogos
  15. Zaldúa – 104 gols – 215 jogos
  16. Estanislau Basora – 104 gols – 298 jogos
  17. Eulogio Martínez – 103 gols – 162 jogos
  18. Escolà – 101 gols – 190 jogos
  19. Pedro Rodríguez – 99 gols – 321 jogos
  20. Juan Manuel Asensi – 98 gols – 394 jogos
  21. Ronaldinho – 94 gols – 207 jogos
  22. José Mari Bakero – 93 gols – 348 jogos
  23. Tejada – 90 gols – 194 jogos
  24. Ronald Koeman – 87 gols – 264 jogos
  25. Raphinha – 86 gols – 184 jogos