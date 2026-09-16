Raphinha segue brilhando com a camisa do Barcelona. Nesta quarta-feira, 16, durante a goleada blaugrana por 6 a 2 sobre o Racing Santander, por La Liga, o brasileiro balançou a rede três vezes, chegando a novas marcas pelo clube.

Com a atuação brilhante, o atacante chegou a 86 gols com a camisa do Barcelona. Assim, se torna o 25º maior artilheiro da história do time catalão, superando os ex-jogadores Xavi e Julio Salinas, que marcaram 85 vezes.

Desde 2022 na equipe, Raphinha tem 184 partidas. A média de 0,46 gols por jogo, no entanto, é impactada negativamente pelas duas primeiras temporadas, em que somou apenas 20 gols em 87 jogos. De 2024/25 em diante, fez 97 partidas e marcou 65 vezes.

O brasileiro, dessa forma, já é o jogador com mais bolas na rede entre todos do atual elenco. O camisa 11 tem confortável vantagem para o segundo colocado, Lamine Yamal, que marcou 57 vezes.

Novos recordes de Raphinha?

Raphinha ainda busca voos maiores no ranking de maiores goleadores brasileiros. No momento, está atrás apenas de Ronaldinho Gaúcho (93 gols), Neymar (105), Evaristo de Macedo (105) e Rivaldo (130). Tendo em vista a média atual e das últimas temporadas, é possivel que ao menos uma posição seja galgada no próximo um ano.

Na temporada atual, Raphinha tem 11 gols e três assistências em sete jogos. Artilheiro de La Liga com nove tentos, também lidera a lista de mais participações diretas. O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol 2026/27 com 18 pontos ganhos em 18 disputados.

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Maiores artilheiros da história do Barcelona