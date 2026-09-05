A quarta rodada da LaLiga EA Sports terá o confronto entre Villarreal e Deportivo La Coruña, dois clubes espanhóis que construíram fortes conexões com o Brasil ao longo dos anos. A partida ocorre neste sábado, 5, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio de la Cerámica.

Dos brasileiros do Deportivo que fizeram história na liga nas décadas de 1990 e 2000 à recente colaboração entre o El Submarino Amarillo e a famosa Pelé Academia, os vínculos de ambas as equipes com o país sul-americano são particularmente fortes.

Quando a Galícia se tornou brasileira

De volta à primeira divisão espanhola nesta temporada após oito anos de ausência, os torcedores do Deportivo sonham em reviver os dias de glória da era do Super Dépor, marcada por algumas das maiores estrelas brasileiras da história do futebol.

Um dos jogadores que tiveram seu nome eternizado na história do clube foi o volante Mauro Silva, que defendeu a equipe entre 1992 e 2005, conquistando a Copa do Mundo de 1994 com a seleção brasileira e o título da liga espanhola em 2000 com o clube galego.

Ele dividiu o vestiário com o goleador Bebeto, vencedor do Troféu Pichichi ao marcar 29 gols em 37 partidas em sua temporada de estreia (1992/93), além do meia Djalminha, que ajudou a equipe a conquistar o único título espanhol da história do clube.

A dupla brasileira Donato e Flávio Conceição também foi fundamental para a conquista do título da LaLiga EA Sports. O primeiro chegou ao clube vindo do Atlético de Madrid em 1993 e permaneceu por uma década, enquanto Flávio Conceição se transferiu para o Real Madrid durante a era dos Galácticos, após deixar sua marca em A Coruña.

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Também merece destaque um dos maiores craques brasileiros a pisar em solo espanhol: o Deportivo foi o primeiro clube a levar Rivaldo para a Europa. Depois de marcar 21 gols em 41 partidas, o campeão mundial de 2002 se transferiu para o FC Barcelona dois anos antes de conquistar a Bola de Ouro.

Após o fim da gloriosa era do Super Dépor, o clube também contratou o lateral-esquerdo Filipe Luís, que posteriormente se consolidou mundialmente pelo Atlético de Madrid e pela Seleção Brasileira.

Senna, Luiz Júnior e uma parceria de destaque

O Villarreal também tem uma história marcada pela contratação de talentos brasileiros, incluindo nomes importantes como Nilmar, que disputou mais de 100 partidas entre 2009 e 2012, e o ídolo do clube Marcos Senna.

Nascido em São Paulo, Senna se mudou para a Espanha em 2002 e se tornou um dos jogadores que mais vezes vestiram a camisa amarela. Após obter a cidadania espanhola em 2006, tornou-se uma peça importante da seleção da Espanha que conquistou a Eurocopa de 2008, dando início à era de glórias do país.

A lista de brasileiros que atuaram pelo El Submarino Amarillo também inclui Belletti, que posteriormente se transferiu para o Barcelona, onde foi campeão da Champions League, além de Sonny Anderson, um dos maiores artilheiros do futebol europeu na virada do século.

No entanto, a relação do Villarreal com o Brasil vai muito além da contratação de talentos do país sul-americano. Há dois anos, o clube anunciou uma parceria com a prestigiada Pelé Academia, do Brasil, fundada pelo lendário jogador Pelé, como parte de seu programa internacional Villarreal Academy.

Segundo o comunicado divulgado pelo clube na ocasião, o acordo tem como objetivo fortalecer os laços futebolísticos entre a Europa e a América do Sul, além de apoiar o desenvolvimento de jovens jogadores e a formação de treinadores.

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“A parceria com a Pelé Academia é um marco na expansão internacional do clube, fortalecendo sua presença em um dos mercados mais vibrantes e competitivos do futebol mundial”, afirmou Senna, que retornou ao Villarreal CF em 2016 como diretor de relações institucionais e embaixador oficial do clube.

Diante da profunda relação entre os dois clubes e o Brasil, os fãs da LaLiga EA Sports no país sul-americano estarão especialmente atentos ao confronto deste sábado, com o Estadio de la Cerámica recebendo o duelo entre Villarreal e Deportivo.

O El Submarino Amarillo, que conta com o goleiro brasileiro Luiz Júnior entre os titulares, buscará sua primeira vitória na temporada, enquanto a equipe galega tentará manter sua invencibilidade e chegar ao quarto jogo sem perder após o retorno à elite do futebol espanhol.